Nuevo delegado de la federación de caza en Castellón, Alberto Catala: "Contamos con 12.000 cazadores federados en Castellón y nos preocupa que Europa legisle sin tener en cuenta la realidad de cada territorio"

La caza federada abre una nueva etapa en Castellón con la proximidad a los clubes y cazadores como principal objetivo. El nuevo delegado provincial de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Alberto Catalá, coge el relevo tras el buen trabajo realizado por Juanjo Ferrer. Natural de la provincia de Castellón y estrechamente vinculado al mundo cinegético, Alberto Catalá Pedrosa cuenta con una amplia trayectoria dentro del ámbito asociativo. Ha presidido el Club de Cazadores El Zorro de Castellnovo y ha formado parte, en distintas etapas, de la junta directiva provincial como vocal. Además, durante los últimos cuatro años ha integrado la directiva autonómica de la Federación. Hasta la fecha, ha sido responsable del área de competición a nivel provincial. El nuevo delegado provincial defiende el papel social, medioambiental y territorial de la actividad cinegética, subraya el reto del relevo generacional y destaca la implicación del sector en la gestión de especies como el jabalí, en un contexto marcado por el aumento de poblaciones y el debate normativo europeo

¿Cuáles son sus prioridades como nuevo delegado de la Federación de Caza de Castellón?

Para nuestro equipo, la prioridad es la proximidad y la cercanía con los clubes y los cazadores a los que representamos. Escucharlos, conocer de primera mano las inquietudes de los cazadores de Castellón e intentar dar respuesta a los problemas que puedan surgir es fundamental para nosotros. Del mismo modo, también queremos compartir con ellos los éxitos y avances que consigamos entre todos. Entendemos la delegación como una herramienta útil y accesible para los cazadores de la provincia.

Lorena Martínez revalida la presidencia de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana / caza

¿Cuál es la cifra de cazadores federados en Castellón? ¿Está aumentando?

En la provincia de Castellón contamos con alrededor de 12.000 cazadores federados, una cifra de la que podemos sentirnos orgullosos, ya que aproximadamente el 95 % de los cazadores están federados. Aun así, la caza, como ocurre en gran parte del mundo rural, no es ajena al envejecimiento de la población ni a la necesidad de garantizar el relevo generacional. Pese a ello, los datos actuales son positivos y nos permiten afrontar el futuro con optimismo.

«Contamos con 12.000 cazadores federados en Castellón y afrontamos el futuro con optimismo»

¿Qué perfil tiene actualmente el cazador y qué presencia tienen los jóvenes, las mujeres y las personas mayores?

El perfil mayoritario del cazador es el de una persona adulta. Debemos tener en cuenta que la caza es una de las actividades más reguladas y legisladas, y que el acceso a una licencia de armas exige cumplir una serie de requisitos y trámites que no encontramos en otros deportes.

Afortunadamente, cada vez contamos con más mujeres cazadoras participando activamente en nuestra actividad. Asimismo, observamos un creciente interés por parte de los jóvenes, algo que valoramos muy positivamente. Por ello seguimos apostando por iniciativas como la Escuela de Caza y Naturaleza, que acerca la cultura cinegética a las nuevas generaciones. Castellón es, además, la provincia donde más actividades de este tipo se realizan en la Comunitat Valenciana, con una acogida muy destacable.

«Cada vez contamos con más mujeres cazadoras participando activamente»

¿Cuáles son las principales especies cinegéticas en Castellón? ¿Sus poblaciones están aumentando?

La provincia de Castellón cuenta con una gran riqueza cinegética. En caza menor, las especies más representativas y practicadas son la perdiz, el conejo y el zorzal. En caza mayor, el jabalí, el corzo y la cabra montés concentran gran parte del interés de los cazadores.

En el caso de la caza menor, las poblaciones están muy condicionadas por factores como la climatología o la aparición de determinadas enfermedades. No obstante, sí observamos un importante aumento de las poblaciones de conejo en algunas zonas, donde incluso llegan a generar problemas agrícolas.

En cuanto a la caza mayor, tanto el jabalí como el corzo mantienen una tendencia claramente ascendente. El progresivo abandono de cultivos y la transformación de determinadas zonas del territorio favorecen la expansión de estas especies. Esta situación hace todavía más necesaria una adecuada gestión cinegética. Por otro lado, las poblaciones de cabra montés se han visto afectadas en los últimos años por la sarna, aunque la velocidad de propagación parece haberse reducido. Aun así, continúan registrándose casos en distintos puntos de la provincia.

«El jabalí y el corzo mantienen una tendencia claramente ascendente en Castellón»

¿Está siendo efectivo el plan de choque contra la superpoblación de jabalí en Castellón?

Llevamos cerca de medio año trabajando junto a la administración en este plan, impulsado en el contexto de la amenaza de la Peste Porcina Africana (PPA). Durante este tiempo hemos ido incorporando mejoras fruto de la escucha activa a nuestros federados, ajustando procedimientos, rutas y horarios para facilitar la entrega de animales abatidos.

Los datos disponibles nos permiten identificar nuevas oportunidades de mejora, por lo que seguiremos trabajando para optimizar el funcionamiento del plan y favorecer una mayor participación. Lo que resulta evidente es el compromiso del sector cinegético para ayudar a gestionar un problema que afecta al conjunto de la sociedad y no únicamente a los cazadores. Observamos una mayor concienciación social respecto a la necesidad de controlar las poblaciones de jabalí.

¿Perciben un mayor reconocimiento social hacia la figura del cazador o todavía falta visibilidad?

En términos generales, la sociedad reconoce y respeta la importante función social, medioambiental y territorial que desempeña la caza. No obstante, siguen existiendo determinados estigmas promovidos desde algunos sectores, en ocasiones por desconocimiento y, otras veces, por una visión alejada de la realidad del medio rural.

Desde la Federación trabajamos constantemente para seguir mejorando esa percepción. Un buen ejemplo es el creciente interés de clubes y ayuntamientos por incorporar actividades de la Escuela de Caza y Naturaleza en sus fiestas y eventos. Estas iniciativas nos permiten acercar la realidad de la actividad cinegética a la ciudadanía, dar a conocer las especies y mostrar la caza como una herramienta de gestión y equilibrio del territorio.

Escuela de caza de la Federación de Caza de la Comunitat. / FEDERACIÓN DE CAZA

¿Qué acciones de conservación se están desarrollando en Castellón durante este ejercicio?

En este ámbito, los verdaderos protagonistas son los clubes y sociedades de cazadores, que realizan una labor fundamental para la conservación y mejora del medio natural. Solo durante 2025, el valor de estas actuaciones alcanzó los 16 millones de euros en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Entre los trabajos más habituales destacan la limpieza y acondicionamiento de caminos rurales, la instalación de comederos y bebederos durante periodos de sequía, las siembras y plantaciones cinegéticas, así como la recuperación de bancales abandonados. También se llevan a cabo desbroces y actuaciones relacionadas con la creación y mantenimiento de cortafuegos, contribuyendo de forma directa a la prevención de incendios y a la conservación de nuestros montes.

En materia de relevo generacional, ¿qué acciones están impulsando para acercar la caza a los más jóvenes?

La Escuela de Caza y Naturaleza de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana tiene una presencia muy destacada en la provincia, participando en cerca de 60 municipios a través de fiestas locales, ferias y campus de verano.

Entre las actividades que se ofrecen destacan la cetrería, el tiro con arco, los simuladores de tiro, talleres educativos, pintacaras y numerosas propuestas divulgativas dirigidas a toda la familia.

Recientemente hemos incorporado actividades de showcooking con carne de caza, una iniciativa que está teniendo una magnífica acogida. Permite dar a conocer un producto saludable, sostenible y de proximidad, además de mostrar las múltiples posibilidades gastronómicas que ofrece. Para los más pequeños también se preparan mini hamburguesas de jabalí, una forma cercana y atractiva de descubrir este tipo de carne.

«Castellón es la provincia donde más actividades de Escuela de Caza se realizan en la Comunitat»

¿Cómo les afectan las normativas europeas? ¿Hay alguna que genere especial preocupación?

Cualquier modificación normativa impulsada desde Europa es seguida con atención por nuestro sector. Nos preocupa especialmente que determinadas decisiones puedan adoptarse sin tener suficientemente en cuenta la realidad de cada territorio ni los datos científicos disponibles.

«Nos preocupa que Europa legisle sin tener en cuenta la realidad de cada territorio»

Recientemente hemos valorado positivamente la posición trasladada por el Gobierno valenciano al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con la gestión de la codorniz común y las posibles restricciones planteadas en el ámbito europeo. Asimismo, hemos conocido la decisión de la Comisión Europea de ampliar a cinco años el plazo para la retirada progresiva del plomo en los cartuchos, una medida que supone una mejora respecto a las propuestas iniciales, aunque el sector sigue considerándola insuficiente.

En cualquier caso, creemos que la unidad del colectivo es fundamental. Cuanto más unidos estemos cazadores, sociedades y federación, mayor capacidad tendremos para defender nuestros intereses y hacer oír nuestra voz.

«La unidad del colectivo es fundamental para hacer oír nuestra voz»

¿Hay algún aspecto que le gustaría destacar para finalizar?

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente el trabajo realizado por el anterior delegado provincial, Juanjo Ferrer, durante estos últimos cuatro años. Su dedicación, compromiso y esfuerzo han contribuido al fortalecimiento de la caza federada en nuestra provincia y han dejado una base sólida sobre la que seguir trabajando en esta nueva etapa.