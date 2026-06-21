Cuando un solo trabajo no da para vivir: el pluriempleo alcanza máximos en Castellón y afecta a 13.100 personas

La vida de Noelia es un no parar. Por la mañana, de lunes a viernes, trabaja como dependienta en una tienda de frutas y verduras de Castelló, pero lo peor llega los jueves, viernes y sábados cuando, a partir de las 19.00 horas, se coloca el delantal para hacer de pinche de cocina en un restaurante de la capital. «Solo con el empleo de dependienta no me da para pagar las facturas, así que no me queda otra que tener dos trabajos. Es lo que hay», cuenta esta mujer de 48 años y madre de dos adolescentes.

La doble faceta profesional es cada vez más frecuente en Castellón. Pese a que el mercado laboral lleva varios años en racha y la cifra de afiliados a la Seguridad Social no deja de marcar récords, la cifra de quienes en la provincia compaginan dos o más trabajos se ha disparado en los últimos años En estos momentos, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al cierre de 2025, un total de 13.100 profesionales de Castellón están pluriempleados, un 79,4% más que en 2021. Y a nivel nacional la tendencia es la misma: más de 600.000 personas compaginan su trabajo principal con un puesto secundario, la cifra más alta de los últimos veinte años.

El número de trabajadores de Castellón con dos empleos siempre se había mantenido entre los 7.000 y los 8.500, pero desde el 2024 las cifras han ido claramente a más. En 2024 los pluriempleados se situaron en 10.400, mientras que en 2025 superaron la cifra de los 13.000, siempre según los datos del INE elaborados a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un alza que coincide en el tiempo con la mayor presión que sufren las familias para pagar el alquiler, la cesta de la compra o las facturas de la luz o el gas.

Andrés Menéndez, director general de Randstad Trabajo Temporal, achaca el incremento de este fenómeno a la inflación. «El número de pluriempleados en España ha crecido un 47,6% desde 2007, un ritmo muy elevado que refleja la realidad laboral de muchos profesionales. Y este aumento está directamente relacionado con el esfuerzo que hacen los trabajadores para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. Por eso, no sorprende que la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico», sostiene.

Objetivo: llegar a fin de mes

Aunque no todos los profesionales que tienen dos empleos llegan justos a fin de mes (hay juristas que por la mañana trabajan en un despacho y por la tarde dan clases en la Universidad o médicos que compagina su empleo en la sanidad pública con una consulta privada), la mayoría lo hace por necesidad económica. Una encuesta de Randstad revela que tres de cada cuatro trabajadores pluriempleados (76%) reducirían su carga laboral si su empleo principal les ofreciera mejores condiciones, mientras que un 17% lo haría solo si el salario fuera suficiente.

El alza del pluriempleo no se puede entender sin otra realidad: la de las jornadas parciales. Según la EPA, un 12,5% de los ocupados de Castellón tiene un contrato por horas, un porcentaje que sube al 19,6% en el caso de las mujeres. Y los sindicatos insisten en la necesidad de desmontar el mito de la voluntariedad. «El 44% de las mujeres trabajan en esta modalidad porque no han encontrado un puesto en jornada completa, mientras que solo un 17% lo vincula al cuidado de menores o dependientes», concluye un informe de CCOO PV. Una falta de opción que, a juicio de esta organización sindical refleja la carencia de políticas de corresponsabilidad.