La avispa ‘asesina’ sigue sin freno: solo este año aparece en quince localidades de Castellón

La invasión de la Vespa velutina, conocida popularmente como avispón asiático o avispa asesina sigue imparable en Castellón. Casi tres años después de que se detectara el primer ejemplar en la provincia (en un colmenar de Vallibona), su expansión se ha acelerado y solo en los primeros meses de este año se ha detectado su presencia en 15 municipios de la provincia.

Los datos que maneja la Conselleria de Agricultura reflejan a las claras como esta peligrosa especie originaria del sudeste asiático se va haciendo fuerte en Castellón. Desde que arrancó el año han aparecido nidos de velutina en ocho localidades de Castellón (Vinaròs, Càlig, Benicarló, Peñíscola, Culla, Benicàssim, Castelló y l’Alcora), mientras que también se han descubierto ejemplares en otros siete: Vallibona, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Vilanova d’Alcolea, Llucena y Segorbe.

Diferencias entre distintas especies de avispas. / Mediterráneo

Para Vicente Marco, técnico del sector apícola de la Unió Llauradora i Ramadera, estos nuevos hallazgos confirman que el problema de la velutina, lejos de estar resuelto, va cada vez a más. Y lo más grave es que todo hace pensar que en los próximos meses la presencia de esta avispa se disparará todavía más. «Cuando se detecta un ejemplar a unos dos kilómetros a la redonda siempre hay un nido, pero en Castellón se están dando muchos casos en los que el nido no aparece. Y eso podría implicar que la población de esta especie se multiplique, sobre todo tras el verano», explica.

Otro handicap, a juicio de la Unió,es la falta de protocolos claros y coordinación entre administraciones. «En muchas ocasiones los bomberos y la empresa pública Tragsa no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que retirar el nido y eso, tres años después de aparecer el primer ejemplar en Castellón, es algo que debería estar ya resuelto», añade Marco.

Un peligro para la apicultura

Para la apicultura, la velutina es una plaga de grandes dimensiones. «Esta especie es un peligro porque está matando a las abejas, que son esenciales para la polinización de muchos cultivos, perjudica la diversidad ecológica y, si sigue creciendo como hasta ahora, puede ser un riesgo para la salud humana», describe el técnico de la Unió Llauradora.

Desde la primera detección, la Generalitat puso en marcha un plan de acción cuyo objetivo es implantar una red de trampeo, así como localizar y eliminar los nidos detectados, con el fin de frenar la expansión de esta especie. De manera complementaria, el plan también contempla actuaciones de formación y sensibilización dirigidas a los sectores más directamente afectados por la velutina.