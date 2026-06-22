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El Centro Crisis 24 horas de Castellón atiende a más de un centenar de mujeres víctimas de violencia sexual

El recurso de la Generalitat ha prestado asistencia a 71 mujeres desde su puesta en marcha y a otras 32 durante el primer semestre de este año

La la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, durante su visita al Centro Crisis 24 horas de València,

La la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, durante su visita al Centro Crisis 24 horas de València, / GVA

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Ramón Pérez

Castellón

El Centro Crisis 24 horas de Castellón ha atendido a 103 mujeres víctimas de violencia sexual desde su puesta en funcionamiento, según los datos facilitados este lunes por la Generalitat. El recurso, gratuito y especializado, forma parte de la red autonómica de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, con centros también en Alicante y València.

Durante el pasado año, el centro castellonense prestó asistencia a 71 mujeres, mientras que en el primer semestre de 2026 ha atendido a otras 32. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los tres centros han acompañado a 478 mujeres desde su apertura, de las que 170 recibieron atención en los seis primeros meses de este año.

La vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que estas cifras evidencian la necesidad de contar con recursos profesionales disponibles las 24 horas del día para atender a las víctimas desde el primer momento.

Los Centros Crisis ofrecen atención psicológica, social y jurídica sin necesidad de presentar denuncia previa. La asistencia puede prestarse de forma presencial, telefónica y en línea, y también incluye acompañamiento a recursos policiales, sanitarios, judiciales y sociales cuando resulta necesario.

La Generalitat dispone de tres centros de atención integral 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual, ubicados en Castelló, Alicante y València. El teléfono especializado es el 900 22 00 22.

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Camarero ha subrayado que el objetivo es consolidar una red asistencial que garantice seguridad, apoyo y confianza a las víctimas “en cualquier punto de la Comunitat Valenciana”.

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