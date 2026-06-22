El consorcio de residuos Castelló Nord modernizará sus instalaciones con una inyección económica de 1,87 millones

El consorcio de residuos Castelló Nord-C1 ha recibido 1,87 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU, tras la validación de las actuaciones por parte de la Generalitat valenciana y el Gobierno de España.

La cantidad corresponde a los primeros pagos de las ayudas concedidas para distintas inversiones ejecutadas por la entidad. En concreto, un millón de euros se ha destinado a la mejora de la zona de triaje y del proceso de afino de la materia orgánica en la planta de tratamiento de Cervera del Maestre. Además, otros 870.000 euros han servido para impulsar la informatización de la red de ecoparques y la incorporación de nuevos vehículos y ecoparques móviles.

Para acceder a estas ayudas, el consorcio ha realizado una inversión superior a los cinco millones de euros en la modernización de sus instalaciones e infraestructuras.

Estas aportaciones forman parte del proceso de validación de proyectos financiados con fondos europeos por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Tesorería de la Generalitat valenciana. Según destacan desde la entidad, el respaldo económico permitirá seguir avanzando en la mejora de la gestión de residuos y en la implantación de un modelo más eficiente basado en la reducción, reutilización y reciclaje.

Nueva ayuda para el ecoparque de Benicarló

La próxima instalación que recibirá financiación será el ecoparque de Benicarló. El Consorcio de Residuos Castelló Nord-C1 ha invertido en este proyecto 1,074 millones de euros y prevé recibir una subvención de 670.301,61 euros procedente de los fondos Next Generation EU.

La presidenta del Consorcio, María Agut, ha agradecido «la confianza depositada por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Generalitat valenciana para ejecutar estas inversiones con ayuda económica de estos fondos».

Agut ha señalado que la entidad continuará impulsando medidas para reducir la cantidad de residuos que termina en vertedero. «El mejor residuo es el que no se genera, pero, en caso de generarse, debe someterse a todos los procesos previos para su reducción, reutilización o reciclado», ha afirmado.

¿Qué es el Consorcio Castelló Nord?

El Consorci Castelló Nord está integrado por 49 municipios de las comarcas de Els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat y parte de la Plana Alta. Junto a los ayuntamientos, también forman parte de la entidad la Diputación de Castellón y la Generalitat valenciana, con el objetivo de gestionar de forma conjunta y más eficiente los residuos urbanos del Plan Zonal C1.