Coto al Imserso en Castellón: los hoteles recortarán más plazas ante la falta de rentabilidad

Cada año, sobre el mes de septiembre, se repite la estampa. Miles de jubilados hacen cola a las puertas de agencias de viaje para reservar su salida subvencionada del Imserso. Cada vez, sin embargo, también es más frecuente escuchar un mismo comentario: «No hay casi opciones». La explicación se encuentra en los hoteles, que, hartos de la falta de rentabilidad que les supone alojar a estos huéspedes -algunos lo hacen incluso a pérdidas- , huyen del programa o recortan al máximo sus plazas, como ocurre con los alojamientos de Castellón.

El sector hotelero de la provincia confirma que volverá a poner coto al Imserso en la nueva edición para 2026 y 2027, cuyos viajes comenzarán en octubre, después de que en la temporada pasada apenas se sumara una decena de alojamientos de solo tres localidades (Orpesa, Peñíscola y Vinaròs) y la operadora ofreciera 3.480 plazas con destino al territorio castellonense. «Daremos las plazas estrictamente imprescindibles para poder abrir el hotel y que no funcione solo de junio a septiembre», explica a este diario el presidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego.

Y es que, los alojamientos de la provincia se encuentran «entre la espada y la pared». Esto es debido a que, aunque el programa no resulta ni mucho menos rentable, todavía es fundamental para que puedan alargar la temporada y poner en marcha los alojamientos antes de Semana Santa.

«Tremendo malestar»

«Hay un tremendo malestar empresarial con el Ministerio y la operadora, que no hace ningún esfuerzo para reducir beneficios a costa de la rentabilidad de los hoteles», añade el representante de la patronal hotelera.

En detalle, los alojamientos perciben un ingreso por huésped que se mueve en una horquilla de entre 25 y 30 euros al día, en pensión completa, y que depende de factores como la categoría del establecimiento o la fecha de la estancia. Sin embargo, en su día un estudio señaló que se deberían superar los 34 euros para llegar a niveles de rentabilidad, cifra que además habrá evolucionado al alza ante la inflación y el incremento de los costes de los últimos años.

Mismas condiciones

Pese a todas estas exigencias, las constantes amenazas de plante del sector y los estudios, la problemática persiste. «La operadora se acoge a lo de siempre, que no es una nueva adjudicación», inciden, pues este año se mantiene vigente el último contrato. Sin embargo, tampoco se produjo un gran cambio tras la última licitación pública por parte del Gobierno central.

Por tanto, además de recortar las plazas, también son muchos los alojamientos que ofrecen directamente precios especiales dirigidos a un público sénior durante la temporada baja, evitando así intermediarios y fijando tarifas más justas, o se acogen a planes comercializados por operadoras privadas, que cada vez ganan más terreno en el sector.