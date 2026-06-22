El festivo que Castellón tiene este verano pero que casi nadie podrá disfrutar

La provincia de Castellón ya tiene marcado en rojo su calendario laboral de 2026, pero uno de los festivos más esperados del verano llegará con trampa. El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, será jornada festiva autonómica, retribuida y no recuperable. Sin embargo, al caer en sábado, su efecto práctico quedará muy limitado para buena parte de los trabajadores.

La fecha sí computa como festivo dentro de los 12 días inhábiles aprobados por la Generalitat Valenciana para 2026, pero no permitirá disfrutar del gran puente estival que muchos esperan cada año. En la práctica, solo beneficiará de forma clara a aquellas profesiones o turnos en los que el sábado sea una jornada ordinaria de trabajo.

Hasta entonces, el calendario valenciano vivirá una situación peculiar. Este miércoles, 24 de junio, San Juan será festivo en toda la Comunitat Valenciana, una novedad especialmente significativa para Alicante, donde coincide con el día grande de las Hogueras. La Generalitat incluyó esta fecha como festividad autonómica para 2026 tras tener en cuenta la resolución de Les Corts referida a las Fogueres de Sant Joan.

De esta forma, San Juan pasa este año a ser día no laborable en toda la Comunitat Valenciana, retribuido y no recuperable, dejando atrás la fórmula de festivo recuperable que había tenido en otros ejercicios. El reconocimiento autonómico equipara, al menos en el calendario laboral de 2026, el peso festivo del 24 de junio con otras fechas de gran tradición como San José, el 19 de marzo, o el 9 de Octubre, día de la Comunitat Valenciana.

Pero ese encaje no se repetirá en 2027. El calendario laboral aprobado para el próximo año no incluye el 24 de junio como festivo autonómico, ni siquiera como recuperable. Por tanto, San Juan solo podrá ser fiesta en aquellos municipios que decidan escogerlo dentro de sus dos jornadas locales.

El motivo está en la configuración del calendario. Entre los festivos nacionales, autonómicos y locales, la suma debe alcanzar los 14 días, aunque las comunidades pueden añadir una jornada más si la declaran recuperable. Para 2027, la Comunitat Valenciana contará con nueve festivos nacionales y tres autonómicos, por lo que no se mantiene la combinación de 2026.

Tras San Juan, el verano dejará pocas alegrías laborales. El 15 de agosto seguirá apareciendo en el calendario oficial, pero su caída en sábado impedirá que se traduzca en un puente generalizado. Eso alarga la espera hasta el viernes 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, que sí abrirá la puerta a un macropuente al enlazar con el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

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El tramo final del año también ofrecerá opciones para encadenar descansos. En diciembre, la Inmaculada Concepción caerá en martes, 8 de diciembre, lo que permitirá un nuevo puente para quienes puedan organizar sus días libres en torno al fin de semana anterior. Navidad, por su parte, será festiva el viernes 25 de diciembre.