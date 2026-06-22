Alianza entre CaixaBank y Cámara Castellón para que las empresas puedan tener facilidades a la financiación

Poner en marcha una empresa es todo un desafío, en el que se deben tener en cuenta numerosas variables como las fluctuaciones del mercado o los cambios fiscales y normativos. En Castellón también afecta la política internacional, debido al fuerte carácter exportador de sectores como el cerámico y el agroalimentario.

Para facilitar la financiación de las empresas de la provincia e impulsar su competitividad, dos instituciones han renovado su convenio de colaboración. Son CaixaBank y la Cámara de Comercio de Castellón. La directora territorial de la entidad financiera en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y la presidenta de Cámara Castellón, María Dolores Guillamón, firmaron la renovación del acuerdo, mediante el que la entidad financiera ofrece a las empresas miembros de la Cámara líneas de financiación, así como la organización de acciones conjuntas dirigidas a todas las empresas castellonenses.

Olga García y María Dolores Guillamón, tras la firma del convenio. / Mediterráneo

Financiación empresarial

Esta firma tiene como objetivo facilitar la financiación a las empresas castellonenses, apostar por la creación y la formación de nuevas compañías, así como apoyar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la internacionalización, ayudando a iniciarse a las empresas que no exportan y a consolidarse a las que ya mantienen relaciones con el exterior. Para ello, se pondrán en marcha actividades como las jornadas oportunidad-país con representantes diplomáticos, misiones inversas y encuentros de cooperación, jornadas técnicas, así como un ciclo de conferencias para directivos.

El acuerdo firmado pretende promover la actividad económica y empresarial y fomentar la internacionalización, la competitividad y la formación mediante productos y servicios de apoyo a las empresas, autónomos y emprendedores.

Captación de inversiones

Enmarcado en este acuerdo de colaboración, CaixaBank y Cámara Castellón continúan utilizando la herramienta web de promoción investincastellon.com, un portal cuyo objetivo es la captación de inversores y empresas con intereses comerciales en la provincia.

Asimismo, el convenio refuerza la colaboración entre ambas instituciones en el impulso de iniciativas empresariales, el acompañamiento a proyectos de inversión en la provincia y la dinamización del tejido productivo, siendo CaixaBank, en calidad de patrocinador, la entidad de referencia para todas las actividades desarrolladas por la Cámara.

Las dos entidades refuerzan así su grado de colaboración. / Mediterráneo

Apoyo a las pymes

Durante la firma del acuerdo, Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ha subrayado el compromiso de la entidad con el tejido empresarial. "En CaixaBank trabajamos para estar cerca de las empresas en cada etapa de su desarrollo, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades y acompañándolas en sus procesos de crecimiento, innovación e internacionalización". Asimismo, ha destacado que "la colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón nos permite seguir impulsando iniciativas que contribuyen a reforzar la competitividad del tejido empresarial y a generar nuevas oportunidades económicas en la provincia".

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón, ha destacado el impacto positivo de la renovación de esta alianza, señalando que "es un balón de oxígeno crucial para el ecosistema empresarial de Castellón, sobre todo para las pymes, que son las que más sufren a la hora de encontrar respaldo económico". Asimismo, Guillamón ha indicado que el convenio está diseñado para "financiar proyectos de expansión, ayudar a las marcas locales a cruzar fronteras, aportar la liquidez que necesitan en el día a día y estimular la transformación tecnológica de nuestros negocios".

Especialización financiera

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

Proyección internacional

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.