Ya están aquí: llegan los primeros visitantes eslovacos al aeropuerto de Castellón con la nueva operativa chárter

Ya están aquí. El aeropuerto de Castellón ha recibido este lunes por la mañana el primer vuelo de la operativa chárter, promovida por el club de producto Introducing Castellón, que va a posibilitar la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos a la provincia.

El vuelo ha tomado tierra en la base de Vilanova d'Alcolea a las 12.37 horas, algo más de media antes respecto a la hora prevista, las 13.10 horas. Ha sido un Boeing 737-8 de la compañía Smartwings Bratislava el encargado de trasladar a los primeros visitantes que pasarán una semana de vacaciones, como recogió este diario, en Orpesa y Peñíscola. Esta llegada se sitúa en el marco del acuerdo con el operador checo DER Touristik para comercializar paquetes de vuelo más estancia en hoteles de la provincia.

Desarrollo del sector

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado su satisfacción con la activación de los vuelos, “ya que uno de los objetivos fundamentales del aeropuerto es contribuir al desarrollo del sector turístico a través de la conexión con mercados emisores”.

La operativa chárter va a enlazar los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre, con una frecuencia semanal. La previsión es que canalice el desplazamiento de hasta 2.700 turistas eslovacos.

Por otra parte, el aeropuerto de Castellón ha cerrado otra operativa chárter que va a facilitar la llegada de 11.000 turistas austriacos en 2027 y 2028 para su estancia en hoteles de Peñíscola. Esta última programación está vinculada al programa Senioren Reisen Austria, gestionado en España por la compañía Iristour. Los 54 vuelos de llegada previstos operarán en primavera, antes de la temporada alta de verano, con lo que favorecerán la desestacionalización del sector turístico.