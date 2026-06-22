La ola de calor aprieta en Castellón: los termómetros ya superan los 37 grados y Aemet avisa que lo peor está por llegar

La primera ola de calor de la temporada ya se deja notar con fuerza en la provincia de Castellón. Los termómetros han escalado en las últimas horas hasta valores plenamente veraniegos y algunos observatorios del interior ya han superado los 37 grados, en un episodio que, según la Agencia Estatal de Meteorología, tendrá su momento más intenso entre este lunes y el martes.

La Comunitat Valenciana afronta desde este lunes una situación de altas temperaturas, con aviso amarillo activado por calor en distintos puntos del territorio. Aunque los valores más extremos se esperan en otras zonas de España, Aemet advierte de que las máximas previstas son muy elevadas para una situación sin viento de poniente, especialmente en el litoral, donde se pueden superar los 34 grados.

En Castellón, el calor ya ha dejado registros destacados. Las temperaturas máximas más altas de las últimas horas en la provincia según Avamet han sido las siguientes:

Sorita: 37,2 grados

Vilafamés: 36,9 grados

Forcall: 35,8 grados

Morella: 35,7 grados

Sant Mateu: 35,6 grados

Herbers: 35,3 grados

les Useres: 35,1 grados

Segorbe: 35,1 grados

Sant Jordi: 35,0 grados

El episodio cálido se explica por la llegada de una dorsal anticiclónica, que arrastra una masa de aire mucho más cálida y favorecerá un ambiente seco y estable. A este escenario se suma la entrada de polvo en suspensión de origen sahariano, que irá enturbiando los cielos y dejará una atmósfera de calima, con aspecto blanquecino y reducción de la visibilidad en algunos momentos.

El martes, víspera de San Juan, la masa de aire cálido estará ya consolidada sobre la Comunitat Valenciana. Se espera una jornada seca, estable y con temperaturas muy altas en comarcas prelitorales y de interior. En el conjunto del territorio valenciano, los valores podrán acercarse o incluso rozar los 40 grados en puntos del interior, especialmente durante el martes.

La noche de San Juan también estará marcada por un ambiente muy templado e incluso caluroso. Según las previsiones recogidas, no se esperan precipitaciones para las celebraciones en las playas, con viento flojo a moderado de componente sureste. El calor, sin embargo, seguirá siendo protagonista incluso de madrugada, con noches tropicales o tórridas en algunos puntos.

A partir del miércoles se espera un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el interior, aunque Aemet advierte de que el alivio térmico será mucho menos perceptible en el litoral. El potente anticiclón mantendrá la estabilidad atmosférica y el polvo en suspensión continuará dejando cielos turbios durante parte del episodio.

Atlas News

La ola de calor llega además con un riesgo alto de incendios forestales en la práctica totalidad de la Comunitat Valenciana. Las altas temperaturas y la sequedad del ambiente han llevado a activar el nivel naranja de preemergencia por riesgo de incendios, salvo en el litoral de València, donde el riesgo se sitúa en nivel medio-bajo.

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Las autoridades sanitarias recomiendan extremar la precaución, especialmente con personas mayores, menores, enfermos crónicos y población vulnerable. Entre los consejos básicos figuran beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, buscar lugares frescos o con sombra, usar ropa ligera y protegerse la cabeza.

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