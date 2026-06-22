La ola de calor llega a su punto más alto: un pueblo de Castellón es el 'horno' de la Comunitat

El verano ya está aquí, y la atmósfera lo celebra con la primera gran ola de calor de esta estación. Tal y como se venía anunciando desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los primeros días de esta semana son los peores, como lo demuestra el repaso del lunes a las temperaturas en Castellón.

A pesar de que Castellón es una de las pocas provincias de España en las que Aemet no ha activado avisos por elevadas temperaturas, desde este organismo se recomienda "estar muy pendientes de las personas más vulnerables, ya que con calor húmedo nuestro cuerpo reacciona sudando más y perdiendo más líquido, por lo que es necesario hidratarse bien".

Máximas de 40 grados

Precisamente, una localidad de Els Ports se erige como el horno de la Comunitat Valenciana. Se trata de Sorita, que este mediodía alcanzó la cifra de 40,1 grados, según la clasificación elaborada desde la Associació Valenciana de Meteorologia, Avamet. Es la primera vez en el presente 2026 que se alcanza esta barrera de los 40 grados. En segunda posición, a casi un grado de diferencia, se situó Villena (Alicante), con 39,3 grados.

Los puntos más calurosos de Castellón en el 22 de junio- / Avamet

Otros puntos extremadamente cálidos del territorio castellonense fueron la Fábrica Giner de Morella, con 38,3 grados, los mismos que Rossell y Panorámica Golf de Sant Jordi. En la costa, los termómetros también son muy elevados, pero más suaves. La máxima más baja del lunes se detectó en la playa de La Torre de Almassora (28,4 grados) o en Vinaròs (29 grados). Esto tiene una explicación: Aemet apunta a que sopla viento del este de componente marítima, que ayuda a aliviar el ambiente, especialmente a partir de media tarde.

Calima y sofoco

Las personas que sufren por el fuerte calor deberán armarse de paciencia y tomar precauciones, porque el pico de este episodio se prolongará hasta el martes, mientras que el miércoles empezará a dar un alivio. Eso sí, "es probable un nuevo ascenso a partir del domingo". Este panorama se considera un tanto inusual, ya que no está acompañado de vientos de poniente, que en verano suelen contribuir a elevar las temperaturas. El bochorno viene de la mano de una atmósfera muy estable, a la que se une la entrada de polvo en suspensión de origen sahariano, que enturbia los cielos y deja una atmósfera de calima, con aspecto blanquecino y reducción de la visibilidad en algunos momentos.

El balance de temperaturas de Avamet también muestra los puntos más frescos de Castellón, aunque solo a primera hora de la mañana. En El Toro se registraron 11 grados. Le siguen en este ranking Ares del Maestrat (11,4), Fredes (11,5) o Xodos (11,6).

Mención aparte merece Sant Mateu, que está a la vez entre los puntos más frescos, con 12,2 grados al comenzar el día, y los más sofocantes, con 37,7 a primera hora de la tarde.