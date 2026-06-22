El puerto de Castellón presume de ventajas competitivas: hay espacio de sobra y habrá un moderno acceso ferroviario

Una delegación de PortCastelló, encabezada por su presidente, Rubén Ibáñez, y su director general, Manuel García, ha estado presente en la feria internacional Breakbulk Europe 2026, celebrada en Rotterdam. Una participación que han calificado de "exitosa" al constatar "un creciente interés por parte de las navieras y los principales operadores logísticos globales", señalan desde la autoridad portuaria.

Los responsables de la instalación logística provincial destacaron en los encuentros mantenidos durante estos días los puntos fuertes de PortCastelló, como son los grandes avances en el proyecto de conexión ferroviaria con la dársena sur y la gran disponibilidad de espacio existente para ubicar nuevos desarrollos empresariales. También ha servido para visibilizar el potencial del puerto en operativas de cargas especiales, como son las palas eólicas.

Plataforma logística

A este potencial expansivo se añade como gran imán de inversión la futura zona de expansión industrial y logística de 2,1 millones de metros cuadrados del proyecto LogistiCS, una ambiciosa plataforma que impulsa el Ayuntamiento de Castellón junto al puerto, con el ferrocarril como eje vertebrador estratégico.

La estrategia comercial desplegada por PortCastelló en Rotterdam tuvo como principal objetivo consolidar su posicionamiento en el segmento de la mercancía general, un tipo de tráfico en el que el puerto registra su mayor crecimiento. De hecho, el puerto de Castellón ha crecido un 52% en mercancía general en mayo respecto del mismo mes del año anterior. Un crecimiento que es aún mayor si se contempla el acumulado del año: un 66%, con 863.550 toneladas de mercancía general movidas en lo que va de ejercicio.

Interés operador

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha puesto en valor el éxito de esta misión comercial señalando que "el enorme interés despertado por los operadores en la Breakbulk demuestra que nuestra hoja de ruta es la correcta". Ha añadido que "contamos con espacio disponible, una ubicación inmejorable y, sobre todo, una conectividad ferroviaria en marcha que revolucionará nuestra competitividad en el Mediterráneo".