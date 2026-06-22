Se reúne la primera promoción de Química del CUC después de 50 años

La Universitat Jaume I ha acogido el encuentro conmemorativo del 50 aniversario de la primera promoción de Química del Colegio Universitario de Castelló (CUC), una jornada de reencuentro que ha reunido a antiguo estudiantado de una promoción vinculada a los orígenes de la universidad pública castellonense.

El acto, organizado conjuntamente por el programa AlumniSAUJI y los miembros de la promoción, ha contado con la participación del vicerrector de Personal y Planificación Académica, Ximo Beltrán; la secretaria académica de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Tania Portolés, y el representante de la promoción, Fidel Gutiérrez.

Reencuentro de la primera promoción de Química del CUC. / Redacción

Durante su intervención, el vicerrector ha destacado la importancia de este tipo de encuentros como espacios que refuerzan la relación entre la Universidad y la sociedad castellonense, y ha subrayado que los antiguos alumnos forman parte de la historia de la UJI y pueden continuar contribuyendo a su presente y futuro.

Beltrán ha remarcado también el valor de recuperar el vínculo con una generación de estudiantes que formó parte del proceso que dio origen a la Universitat Jaume I, y ha invitado a los participantes a continuar siendo embajadores y embajadoras de la institución.

Por su parte, la secretaria académica de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Tania Portolés, ha puesto en valor la evolución de los estudios de Química durante las últimas décadas, desde aquellos primeros cursos del CUC hasta el actual Grado en Química, una titulación para la que se ofrecen 70 plazas de nuevo ingreso y que cuenta con una oferta de especialización a través de los estudios de máster y doctorado.

Portolés ha destacado que los estudios de Química de la UJI han sabido adaptarse a los nuevos retos científicos y sociales, con una clara proyección investigadora e internacional. En este sentido, ha subrayado el reconocimiento del Área de Química de la Universitat en rankings como el de Shanghái, así como el papel de los grupos de investigación de la Escuela en la generación de conocimiento y en la formación de un estudiantado conectado con la frontera científica.

La secretaria académica también ha remarcado la transformación del perfil profesional de las personas tituladas en Química, que actualmente desarrollan su actividad en ámbitos tan diversos como la industria cerámica, la biomedicina, la sostenibilidad ambiental, las energías renovables o los materiales avanzados. Una versatilidad que, según ha señalado, evidencia el papel de la química como una disciplina clave para dar respuesta a los retos de futuro.

Ximo Beltrán, Tania Portolés y Fidel Gutiérrez durante el acto conmemorativo. / Redacción

Finalmente, el representante de la promoción, Fidel Gutiérrez ha aportado la perspectiva más emocional del reencuentro, recordando la experiencia compartida de aquellos primeros años de formación universitaria.

Después del acto institucional, los participantes han realizado una visita por las instalaciones actuales de la Escuela, los laboratorios de Química, parte del campus y el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), donde han podido conocer la evolución de los espacios y de la actividad investigadora vinculada a este ámbito.