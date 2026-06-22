El selecto club de empresas centenarias de Castellón: estos son sus nombres

La esperanza de vida de las personas va a más, y por eso se calcula que en un plazo relativamente corto se dispare el número de personas centenarias en Castellón. En cambio, es menos frecuente que una empresa alcance los 100 años. Además, a diferencia de los seres humanos, una mercantil no puede permitirse achaques en su salud financiera, por muchos años que lleve a sus espaldas.

El portal de datos empresariales Informa D&B ha hecho una recopilación de estas firmas veteranas. Una situación que califica como "excepcional", al ser solo el 0,03% del total de las empresas, y significativa "si se tiene en cuenta que la edad media de las sociedades activas se sitúa en 13,85 años". De las 350 compañías localizadas en España, 24 están en la Comunitat Valenciana, la cuarta autonomía con más corporaciones centenarias tras Cataluña, Madrid y el País Vasco; y, de ellas, cinco están en Castellón.

Empresas centenarias

Una de las más antiguas es la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, más conocida como Facsa, y que es el origen del actual grupo Nealis. No solo puede presumir de compañía centenaria, sino que en 2023 cumplió sus primeros 150 años de vida. La más antigua de la provincia. Surgió para planificar y dotar de una moderna red de agua potable a la ciudad de Castelló, y a lo largo de su trayectoria se ha convertido en un referente nacional en la gestión del agua, al tiempo que ha diversificado sus actividades a otros ámbitos a través de su grupo.

Otra de las selectas integrantes de este club es Autos Vallduxense, que en sus vehículos luce las siglas de AVSA. A finales de 2021 celebró su centenario. Nació para enlazar la Vall con otras localidades de su entorno a través de autobuses y camiones. Un origen derivado de una decepción: la exclusión de la Vall del recorrido del ferrocarril, de modo que en sus inicios tuvo entre sus objetivos conectar a los habitantes de esta ciudad con las estaciones de tren más cercanas. En estos momentos explota numerosas líneas en la zona del litoral situada entre Castelló y València, además del Alto Palancia. También tiene presencia en localidades de Valencia limítrofes, como Sagunt, Puçol o Massamagrell, además de otros puntos del área metropolitana de València. Por cierto, otra compañía de transportes, Autos Mediterráneo, está a punto de cumplir los cien, en 2027.

El ejemplo de la industria

Castellón es una de las provincias más industrializadas de Europa, y hay dos ejemplos de este sector que forman parte del grupo de empresas centenarias. Curiosamente, ninguna de ellas pertenece a la cerámica, cuyo auge llegaría entre las décadas de los 60 y los 70.

La compañía más antigua del litoral norte de la provincia es la benicarlanda IFF. Surgió en 1924, con la denominación de Destilerías Adrián y Klein. Especializada en la obtención de fragancias y materias aromáticas, desde los años 80 forma parte de la multinacional norteamericana, y también centenaria, IFF. Desde sus orígenes no ha cambiado de emplazamiento.

Interior y energía

La otra empresa, aunque de menor tamaño, es Borax España, establecida en Nules, y dedicada a la industria química, que está en funcionamiento desde 1923.

Por último, del interior sobresale Electra del Maestrazgo, en servicio desde 1922 y que opera en la zona de Els Ports y el área limítrofe de Teruel. Hace un año, Iberdrola adquirió el negocio de distribución eléctrica. Otra firma datada a comienzos del siglo XX es Marie Claire, todo un referente en el interior. Pese a haber superado un siglo de trayectoria en 2007, no pudo superar la grave crisis de los últimos años y está en fase de liquidación.

A estas compañías hay que sumar los numerosos comercios de la provincia que han logrado alcanzar esta longevidad, a pesar de todos los momentos de incertidumbre que han atravesado en su historia.