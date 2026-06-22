Los talleres de Castellón reclaman ayudas para adaptarse al coche eléctrico y más medidas contra el intrusismo

Los talleres de reparación de vehículos de Castellón han pedido a la Generalitat Valenciana ayudas específicas para afrontar la transformación que está experimentando el sector con la llegada de los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías. La reivindicación fue trasladada por Astrauto durante una reunión mantenida con responsables de la Dirección General de Industria junto a las asociaciones provinciales de Valencia y Alicante y Femeval.

El sector considera que los talleres se enfrentan a importantes inversiones en maquinaria, equipamiento, formación y tecnología para poder atender un parque automovilístico cada vez más complejo y electrificado. Según explican las asociaciones, muchos de estos negocios quedan fuera de las líneas de ayudas existentes debido a su condición de actividad a medio camino entre la industria y los servicios.

Los representantes de los talleres advierten además de que la adaptación a la nueva movilidad debe realizarse en un plazo muy corto. De lo contrario, muchos establecimientos podrían tener dificultades para reparar los nuevos vehículos que ya circulan por las carreteras y acabar perdiendo competitividad. Desde Astrauto también se pone el foco en la importancia que tienen estos negocios para el tejido económico de municipios pequeños y medianos de la provincia, donde contribuyen a mantener servicios de proximidad y puestos de trabajo ligados a la actividad local.

Otro de los asuntos centrales de la reunión ha sido la lucha contra el intrusismo profesional y los talleres alegales. Las asociaciones plantean recuperar sistemas de identificación más detallados para los establecimientos autorizados, de forma que las placas acreditativas incluyan los trabajos para los que cada negocio está habilitado. Además, solicitan volver a implantar mecanismos de seguridad que dificulten la falsificación de estos distintivos.

La respuesta del Consell

El sector también reclama cambios en la normativa estatal para exigir una cualificación mínima a quienes ejerzan la actividad y recuperar la figura del responsable de taller, medidas que consideran fundamentales para profesionalizar el sector y combatir la competencia desleal. A ello se suma la petición de digitalizar los trámites administrativos para agilizar la gestión de los negocios.

La Generalitat ha mostrado su respaldo a las propuestas dirigidas a reforzar el control sobre los talleres autorizados y a las modificaciones normativas planteadas. Respecto a las ayudas económicas reclamadas por el sector, la Administración autonómica se ha comprometido a estudiar su viabilidad.