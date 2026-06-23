El agujero del absentismo se hace más grande: 210 bajas laborales al día en Castellón y un impacto millonario

El absentismo laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los empresarios y la Administración. La patronal CEOE ha salido en los últimos días en tromba contra un fenómeno cuyo coste en España se ha triplicado en los últimos años hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025 y ha reclamado un plan de choque que incluye medidas como que la Seguridad Social costee las bajas y las sustituciones desde el primer día y más médicos e inspectores en los servicios públicos de salud. "Se trata de una auténtica crisis sanitaria. El año pasado, 1,4 millones de personas no fueron ni un día a trabajar por bajas de contingencias comunes, no por accidentes de trabajo, y a las empresas el absentismo nos cuesta 17.000 millones de euros. Es un impuesto añadido", ha descrito Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

La patronal habla de un agujero que cada vez se hace más y más grande y las cifras que maneja el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social así lo corroboran. En España se contabilizaron en 2025 casi 10 millones de bajas laborales, récord histórico, mientras que en Castellón los datos también son incontestables: 76.822 procedimientos iniciados a lo largo del año, un 6% más que durante el año anterior. Y eso, en la práctica, significa que cada día una media de 210 trabajadores de la provincia acude a su médico de familia para solicitar una baja laboral por ansiedad, estrés, dolor de espalda o gripe.

Aunque a priori podría pensarse que hay más bajas porque también hay más personas cotizando en la Seguridad Social, existe un dato que justifica la creciente preocupación tanto de los empresarios como de la Administración: la incidencia media, que también se ha disparado. En Castellón se registraron el año pasado 23,71 procesos de incapacidad temporal por cada 1.000 profesionales protegidos, mientras que un año fue de 22,20. Y otro apunte más: la duración media de los procesos es de 59,84 días, la cifra más alta de la Comunitat Valenciana y muy por encima del promedio nacional, que es de 42,29 días.

¿Quién paga las bajas?

Los cerca de 77.000 procesos de incapacidad temporal contabilizados durante el último año en Castellón supusieron un desembolso directo para las empresas y la Seguridad Social de más de 380 millones de euros. Y es que el coste se distribuye entre las empresas y el sistema público, a través de la Seguridad Social y las mutuas. Los tres primeros días no se cobra prestación; entre el cuarto y el decimoquinto día el pago corre a cargo de la empresa, y a partir de ahí aumenta el peso del sector público. El encarecimiento se acentúa en las bajas más largas, ya que la prestación pasa del 60% del salario bruto al inicio del proceso al 75% desde el día 21.

Gráfico que muestra cuándo se registran las bajas laborales. / Mediterráneo

Durante el 2015, la Seguridad Social y las mutuas destinaron 190,5 millones de euros al pago de las bajas laborales en la provincia, una factura que todo apunta a que este año continuará al alza. De hecho, en los últimos seis años el gasto público vinculado a la incapacidad temporal se ha más que duplicado, con un aumento acumulado del 109%.

El incremento del absentismo también preocupa a la Generalitat valenciana. Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, achaca el fenómeno a factores como el envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de las patologías músculo-esqueléticas, los problemas de salud mental, determinadas condiciones laborales y los tiempos de respuesta del sistema sanitario. Un diagnóstico en el que también coinciden los empresarios. Desde la patronal CEV en Castellón alertaron hace tan solo unos meses de que "la saturación de la atención primaria, las listas de espera y los retrasos en pruebas diagnósticas y tratamientos están contribuyendo a alargar innecesariamente muchos procesos de baja, trasladando el impacto al tejido empresarial", en palabras de Luis Martí.

Salud mental y lumbalgias

Las causas que llevan a un médico de cabecera a expedir la baja de un trabajador son múltiples, pero en Castellón el absentismo tienen cada vez más que ver con dos grandes grupos de enfermedades. Los problemas de salud mental ya son el principal motivo de incapacidad temporal y representan el 21% de los procesos, seis puntos más que la media nacional. Además, son bajas especialmente largas: duran de media 130 días, lo que evidencia la complejidad de estos casos. A ellas se suman los trastornos músculo-esqueléticos, sobre todo las lumbalgias, que concentran alrededor del 15% de los procesos. Entre ambas causas explican ya la mitad del absentismo registrado en la provincia.

¿Y qué se puede hacer? Pese a que sindicatos y patronal no se ponen de acuerdo a la hora de plantear medidas que frenen el absentismo, un informe de la fundación Economía y Salud, coordinado por el profesor de la Universitat Jaume I de Castellón, Vicente Pallarés, insta a las administraciones a acometer «una reforma serena, ambiciosa y basada en evidencia» que apueste por la integración clínico-laboral, la prevención activa antes de la baja y la colaboración para evitar duplicidades entre la atención primaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas y los servicios de prevención.