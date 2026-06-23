La nueva corriente espiritual en Castellón: crece como la espuma el número de adultos que deciden bautizarse

Será por el legado del papa Francisco, por las declaraciones públicas de personajes conocidos o por películas y discos recientes, pero se ha detectado una nueva corriente de espiritualidad en nuestro país. Y esto tiene un reflejo en un apartado concreto de las actividades que desarrolla la Diócesis de Segorbe-Castellón: el número de personas adultas que da el paso para recibir el bautismo crece como la espuma.

"Se está constatando un importante crecimiento en el número de catecúmenos que, tras un proceso de formación y discernimiento en sus respectivas parroquias, han decidido dar el paso de incorporarse plenamente a la vida cristiana", detallan desde el obispado, que aporta todos los datos. Si en todo el año 2025 se bautizaron 64 adultos, antes de concluir el primer semestre de 2026 se ha rebasado con creces esta cifra, con 81 bautizos de adultos.

Una mujer adulta recobe el bautismo. / Mediterráneo

Perfil de los catecúmenos

¿Cuál es el perfil de las personas que dan este paso? Fuentes diocesanas apuntan que entre los catecúmenos "se encuentran personas de diferentes edades y circunstancias, aunque destacan especialmente los jóvenes que, movidos por diversas inquietudes personales y espirituales, están descubriendo a Jesucristo y la vida de la Iglesia. Este proceso de iniciación cristiana se desarrolla en numerosas parroquias de la Diócesis, con el apoyo de la Delegación de Catequesis y Catecumenado, donde reciben la formación necesaria para vivir con plenitud su fe".

La diócesis de Segorbe-Castellón destaca el auge de este fenómeno. / Mediterráneo

El último ejemplo de este auge se dio el pasado sábado en la parroquia de Santa María Magdalena de Moncofa, donde tres personas recibieron el sacramento de manos del obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente. No es un caso aislado, porque aportan el desglose de bautismos de adultos en las parroquias de la diócesis: Asunción de Nuestra Señora de la Vall d'Uixó (4), El Salvador de Castellón (4), San Francisco de Asís de Castellón (1), Almenara (7), Castellnovo (1), Jérica (1), San Bartolomé de Onda (1), Santa María de Castellón (3), Santos Evangelistas de Vila-real (4), San Cristóbal de Castellón (1), La Asunción de Nuestra Señora de Onda (3), Virgen del Carmen de Onda (2), Nules (5), La Sagrada Familia de Castellón (1), La Santísima Trinidad de Castellón (3), Santo Tomás de Villanueva de Benicàssim (5), San Jaime de Vila-real (15), Montán (1), San Juan Bautista de Moró (4), San Francisco de Vila-real (1), San Miguel Arcángel de Castellón (2), Santa María de Segorbe (2), Borriol (6) y Santa Isabel de Vila-real (1).

Cambio de credo

También hay quien cambia de credo. Mencionan que a lo largo de este año son cinco los adultos que se han incorporado a la Iglesia mediante el rito de admisión a la plena comunión. "Se trata de un proceso litúrgico y espiritual por el que una persona bautizada válidamente en otra confesión cristiana es recibida formalmente en la fe católica, profesando el Credo y participando plenamente de la vida sacramental de la Iglesia", apuntan.

Tres de ellas tuvieron como marco la parroquia Virgen del Carmen de Onda, una en la parroquia El Carmen de Castellón y otra corresponde a un interno del Centro Penitenciario Castellón I.