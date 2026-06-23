El calor extremo se queda en Castellón: así seguirá la ola de calor
La provincia mantendrá valores elevados pese a la previsión de una ligera bajada de las máximas
El pasado domingo 21 comenzó de forma oficial el verano. Aunque las altas temperaturas ya se habían instalado en Castellón, con la llegada de la estación estival los termómetros se han terminado de disparar, dando paso a un episodio de calor extremo en toda la provincia.
Hace ya unos días, los modelos meteorológicos alertaron de la llegada de una ola de calor. La entrada de una dorsal anticiclónica ha expandido una masa de aire cálida que afecta a toda la península al completo, disparando las temperaturas y dejando una intensa sensación de bochorno. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) declaró una alerta nacional por ola de calor que se extenderá hasta mañana miércoles.
Temperaturas rozan los 40 grados
En Castellón, los termómetros han alcanzado cifras de récord para estas fechas. Ayer, el mercurio registró valores extremos en varias zonas de la provincia. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), estas son las temperaturas máximas absolutas de ayer lunes:
Previsión para mañana miércoles
En la Comunitat Valenciana, la Aemet espera que entre hoy y mañana se alcance el pico de este episodio cálido. De cara a mañana miércoles, se pronostican cielos poco nubosos que se despejarán con el paso de las horas. Además, se prevé viento flojo de dirección variable a primera y última hora, tendiendo a componentes sur y este al mediodía.
Con relación a las temperaturas, las noches tropicales se mantendrán en la provincia con valores superiores a los 20 grados, oscilando entre los 21 y 24 grados. A pesar de la ola de calor, se prevé que las máximas desciendan ligeramente. Aun así, las temperaturas se mantendrán por encima de los 30 grados en todo el territorio. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana miércoles:
- Atzeneta del Maestrat: 36 grados
- Zorita del Maestrazgo: 36 grados
- Segorbe: 35 grados
- Onda: 35 grados
- L'Alcora: 35 grados
- Azuébar: 34 grados
- Montanejos: 34 grados
- Benlloch: 34 grados
- Les Coves de Vinromà: 34 grados
De cara a las próximas jornadas
Para los próximos días, los modelos alertan que España va a quedar en una zona de intercambios de masas de aire, lo que dejará temperaturas más propias de estas fechas. Se espera un ligero descenso de las máximas, pero aun así los termómetros continuarán registrando valores superiores a los 30 grados en gran parte de la provincia. Aemet adelanta la posibilidad de un nuevo repunte de las temperaturas de cara al próximo fin de semana.
Esta es la previsión por municipios de Aemet de cara a los próximos días:
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