Castellón enciende sus hogueras: los mejores planes para la noche de San Juan 2026

Castellón ya está preparada para vivir la noche más esperada del año, la que dará paso del 23 al 24 de junio. La celebración coincidirá además con la primera ola de calor del verano, por lo que se espera una gran afluencia de personas en las playas para buscar algo de alivio frente a las altas temperaturas. Como cada año, a medianoche llegará el momento de pedir deseos al mar, saltar las olas en la orilla y brincar sobre las hogueras tras una cena junto a la costa mediterránea. Miles de castellonenses y visitantes se reunirán para disfrutar de una tradición que combina fiesta, superstición y el simbólico inicio del verano.

Vinaròs: 'correfoc' y verbena

Vinaròs celebrará la Nit de Sant Joan con una intensa programación que incluirá actividades infantiles, conciertos, el tradicional correfoc, la llegada de la Flama del Canigó y una gran verbena popular. Las celebraciones continuarán el día 24 con actos religiosos, pasacalles, propuestas culturales y musicales, y el reconocimiento al chef Rubén Miralles como primer estrella Michelin de la ciudad.

Benicarló: música, hoguera y pirotecnia

Benicarló abrirá la noche con la gran fiesta en la playa del Morrongo, que incluirá sesión de DJ, el encendido de la tradicional hoguera a medianoche y un concierto tributo a Amaral. Además, durante los días 23 y 24 de junio se organizarán paseos en barco por la costa dentro de la programación especial de inicio del verano. Para finalizar, se proyectará el espectáculo de drones, programado para el día 25 de julio a las 23.00 horas.

Peñíscola: música y fuegos artificiales

Peñíscola celebrará la noche de Sant Joan con actividades en sus dos principales playas. En la Playa Sur habrá un concierto de Habaneras a las 23.00 horas, seguido del encendido de la hoguera de San Juan y un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. Por su parte, la Playa Norte, en la zona de Peñismar, acogerá una actuación musical desde las 22.30 horas y un ramillete de fuegos artificiales a las 00.00 horas para dar la bienvenida al verano.

Alcossebre: batukada y animación

Alcossebre festejará la noche en la playa de Les Fonts con una programación que arrancará a las 19.30 horas con animación y batukada. La fiesta continuará con un espectáculo de fuego a cargo de Alcozancos a las 23.15 horas y culminará a medianoche con la tradicional quema de la hoguera de Sant Joan y un castillo de fuegos artificiales junto al mar.

Alcossebre. / JUAN FRANCISCO ROCA

Ribera de Cabanes: 'pa i porta' y discomóvil

En la Ribera de Cabanes la celebración se hará en la playa de Torre la Sal con un tradicional sopar de pa i porta a las 21.30 horas. A medianoche comenzará la actuación del grupo Synthesis y, a continuación, la fiesta continuará con la discomóvil The End para dar la bienvenida al verano junto al mar.

Torreblanca: 'correbars' y hogueras

La Nit de Sant Joan en Torreblanca dispone de una programación que arrancará a las 20.00 horas con un 'correbars' amenizado por la colla de dolçainers i tabaleters El Senill. A las 00.00 horas se encenderá la hoguera de la playa de Torrenostra y, quince minutos después, la de la Playa Nord. Además, los chiringuitos de la costa ofrecerán actividades complementarias y habrá servicio especial de autobús durante toda la noche.

Oropesa: 'coca' y música

Oropesa del Mar celebrará la noche de Sant Joan con el reparto de la tradicional coca a las 21.00 horas en la plaza Mallorca y un correfoc a las 23.00 horas a cargo de la Falla La Carrasca de Benicarló. La programación culminará a medianoche con la cremà de la hoguera de Sant Joan y una gran verbena amenizada por la orquesta Top Zero para dar la bienvenida al verano.

Benicàssim: música, 'coca' y fuegos artificiales

Benicàssim celebrará la Nit con una amplia programación repartida por sus playas. Los actos arrancarán a las 22.00 horas con los conciertos del Trío Trébol en l'Almadrava y del Grupo Resilientes en Heliópolis, donde también habrá discomóvil. A la misma hora comenzará el pasacalle de dolçainers i tabaleters hacia el anfiteatro Pepe Falomir, que acogerá a las 22.30 horas la actuación del grupo de danza El Cremaller. La noche culminará a las 00.00 horas con un castillo de fuegos artificiales, mientras que durante toda la velada se repartirá la tradicional coca de Sant Joan para dar la bienvenida al verano junto al mar.

Benicàssim. / EVA BELLIDO

Castelló: tradición y pirotecnia

La capital de la Plana celebrará la esperada noche de Sant Joan en la playa del Gurugú con el concurso de cocas a las 20.00 horas, el tradicional sopar de pa i porta a las 21.00 y el correfoc de Dimonis de la Plana a las 23.00 horas. La noche, que dará comienzo al verano, culminará con el encendido de la gran hoguera y el castillo de fuegos artificiales a las 00.00 horas, seguidos del primer baño oficial del verano y una sesión de DJ junto al mar.

Castelló. / Toni Losas

Almassora: cena, 'correfoc' y hogueras

La Nit de Sant Joan en Almassora cuenta con una programación que incluirá un multitudinario pa i porta, y a partir de las 23.00 horas, un nuevo correfoc y el encendido de las tradicionales hogueras, además de la música en directo. Los actos se desarrollarán tanto en el casco urbano como en la playa, donde la gran hoguera junto al mar volverá a convertirse en uno de los momentos más esperados de la celebración.

Almassora. / MEDITERRÁNEO

Burriana: castillos y chiringuitos

Burriana arrancará la noche en la playa de El Arenal, donde miles de personas volverán a reunirse para disfrutar del ambiente en los chiringuitos festivo junto al mar. El momento más esperado llegará a las 00.00 horas con el disparo de un castillo de fuegos artificiales desde el espigón de El Arenal, mientras que durante toda la noche se mantendrán los tradicionales rituales de Sant Joan y un dispositivo especial de seguridad y servicios.

Nules: tardeo, música y actividades infantiles

Nules contará con una programación especial en la playa bajo el nombre de Tardeos by Estany Sant Joan. La jornada incluirá actividades infantiles durante todo el día y música en directo con la actuación de Patxi Ojana por la tarde, complementando los tradicionales actos festivos del barrio de Sant Joan y la habitual celebración junto al mar de la noche más mágica del año.

Moncofa: DJ's y 'correfoc'

Moncofa celebrará la noche de Sant Joan con el tradicional sopar de pa i porta, un correfoc con batucada a as 23.00 horas, el ritual del baño de pies en la orilla y el VI Festival DJ’s Sant Joan. La programación festiva se completará el 27 de junio con el Summer Opening Festival, una gran cita musical al aire libre en la zona de Belcaire Norte.

Xilxes: música y fuegos artificiales

Xilxes celebrará la noche en Playa Central con música en directo desde las 20.00 horas, el tradicional baño de pies y salto de olas a medianoche acompañado de fuegos artificiales y una fiesta con DJs hasta la madrugada.

La Llosa: hoguera y agua

La Llosa celebrará la noche con una cena popular en el polifuncional a las 21.30 horas. A partir de las 00.00 horas tendrá lugar el encendido de la hoguera y, entre las 00.00 y la 1.00 de la madrugada, los asistentes podrán disfrutar de entrada gratuita a las piscinas municipales.