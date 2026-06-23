La Diputación adelanta más del 80% del plan 'Impulsa' a los ayuntamientos: "Este dinero no es del Gobierno, es de los castellonenses"

La Diputación de Castellón llevará al pleno del próximo 30 de junio una modificación de crédito de 24,45 millones de euros procedentes de los remanentes del ejercicio 2025, después de que el Gobierno haya permitido finalmente su utilización. La medida permitirá adelantar a los ayuntamientos más del 80% de los fondos del plan Impulsa.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha asegurado que «el Gobierno de España ha acabado rectificando gracias a la presión ejercida desde esta Diputación y por los alcaldes de nuestra provincia. Este dinero no es del Gobierno, es de los castellonenses y vuelve ahora a nuestros pueblos en forma de inversiones y servicios».

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha explicado que «una vez ratificado que la Diputación cumple con los requisitos establecidos por el Real Decreto para poder utilizar los remanentes del pasado ejercicio, esta primera modificación de crédito va destinada a que los 135 municipios de la provincia puedan disponer, cuanto antes, de la máxima inversión procedente del plan Impulsa».

Asimismo, ha incidido en que «con el plan Impulsa dotamos a todo el territorio de más recursos y, ahora, esos recursos económicos les va a llegar en tiempo récord, con el objetivo de mejorar equipamientos, servicios públicos y prestaciones a la ciudadanía».

Según ha detallado la institución provincial, la modificación de crédito, sumada al presupuesto ya aprobado, permitirá transferir a ayuntamientos y mancomunidades el 85 % de la inversión destinada a obras y servicios del Plan Impulsa y el 100% del gasto corriente previsto para este ejercicio. En total, más de 26,4 millones de euros.

La cantidad forma parte de los 32,5 millones de euros consignados al plan Impulsa 2026-2027, la mayor dotación económica de la historia de este programa bienal. El plan mantiene además la posibilidad de destinar hasta un 40% de los fondos a gasto corriente y un mínimo del 60% a inversiones, además de simplificar los trámites administrativos para facilitar el acceso de todos los municipios.

Defensa de los remanentes

Marta Barrachina ha insistido en que la utilización de los remanentes «no es un regalo del Gobierno, es lo que corresponde a esta Diputación que cumple». En este sentido, ha reiterado que «la presión realizada es la que ha logrado que administraciones como esta Diputación, saneada con deuda cero y con remanentes, pueda disponer de sus ahorros para poder invertir en más oportunidades, más desarrollo y más bienestar en el conjunto de nuestro territorio».

La presidenta ha recordado que la Diputación ha reclamado en varias ocasiones la suspensión o flexibilización de la regla de gasto y del principio de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2025 y 2026, con el fin de permitir a las entidades locales utilizar la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales «sin las restricciones impuestas por el Gobierno de España».

Esta reivindicación también se trasladó al Ejecutivo central mediante un manifiesto promovido por la presidenta provincial y respaldado por 79 alcaldes de la provincia. «Permitir el uso de los remanentes supone impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía», ha añadido Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha concluido señalando que «desde la Diputación vamos a seguir alzando la voz para que esta provincia reciba lo que le corresponde y mostramos nuestro máximo apoyo a las entidades locales, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos».