De norte a sur: la guía definitiva de las mejores playas de Castellón para vivir una 'nit de Sant Joan' mágica

Castellón se prepara para vivir una de las noches más esperadas del verano. La Nit de Sant Joan 2026 volverá a llevar a miles de vecinos y visitantes hasta la costa para celebrar esta noche una tradición en la que el fuego, el agua, la música y los deseos frente al mar se convierten en protagonistas.

Playa del Gurugú, Castelló

La playa del Gurugú será uno de los grandes epicentros de la Nit de Sant Joan en Castelló. La capital de la Plana celebrará la fiesta junto al mar con una programación que arrancará a las 20.00 horas con el XXVIII Concurso de Coques de Sant Joan, organizado por la Colla Cagarrós en la zona de la primera media luna.

A las 21.00 horas llegará el tradicional sopar de pa i porta en la avenida Ferrandis Salvador y, a las 23.00 horas, el correfoc de Dimonis de la Plana. La medianoche estará marcada por el encendido de la gran hoguera y el castillo de fuegos artificiales. Después, la música continuará con DJ Joan.

Benicàssim: música en playas con bandera azul

Benicàssim será otra de las grandes opciones para celebrar Sant Joan en la costa. La localidad, líder provincial en banderas azules, repartirá sus actos por varias playas. En l’Almadrava, frente a Villa Ana, actuará el Trío Trébol de 22.00 a 1.00 horas. En Heliópolis, frente a Belumar, tocará el Grupo Resilientes y, junto a los apartamentos Playa Sol, habrá discomóvil.

Imagen de archivo de la Nit de Sant Joan en Benicàssim / Toni Losas

En la playa Torre Sant Vicent, a las 22.00 horas, se celebrará un pasacalle de dolçainers i tabaleters por la calle Les Creus hasta el anfiteatro Pepe Falomir, donde a las 22.30 horas actuará el grupo de danza El Cremaller. A medianoche habrá castillo de fuegos artificiales y durante la noche se repartirá la tradicional coca de San Juan.

Peñíscola: Playa Norte y Playa Sur

Peñíscola celebrará esta noche en dos puntos clave de su litoral. En la Playa Sur habrá concierto de habaneras a las 23.00 horas, encendido de la hoguera a las 00.00 horas y, seguidamente, un ramillete de fuegos artificiales.

Imagen de la Nit de Sant Joan en Peñíscola. / AJUNTAMENT DE PEÑÍSCOLA

En la Playa Norte, en la zona de Peñismar, la actuación del dúo + Music comenzará a las 22.30 horas. A medianoche se disparará otro ramillete de fuegos artificiales y después continuará la música.

Orpesa: Morro de Gos y Plaza Mallorca

Orpesa celebrará Sant Joan en la playa Morro de Gos y en la plaza Mallorca. La programación incluye hogueras en la arena y, a las 21.00 horas, el reparto de la tradicional Coca de Sant Joan en la plaza Mallorca.

A las 23.00 horas tendrá lugar el correfoc a cargo de la Falla La Carrasca de Benicarló por el paseo marítimo del Mediterráneo hasta la plaza Mallorca. A medianoche se celebrará la cremà de la Foguera de Sant Joan y después llegará la verbena con la orquesta Top Zero.

Almassora

Almassora celebrará esta noche mágica en la playa. A partir de las 23.00 horas se celebrará un nuevo correfoc y el encendido de la gran hoguera junto al mar.

Burriana: El Arenal y fuegos desde el espigón

La playa de El Arenal de Burriana volverá a reunir a numerosos asistentes para la noche de Sant Joan. Las hogueras deberán situarse a una distancia mínima de 40 metros de la orilla. A las 00.00 horas se disparará un castillo de fuegos artificiales desde el espigón de El Arenal.

Moncofa: Masbó, hoguera y festival de DJs

Moncofa ha preparado una programación con música, fuego y tradición. A las 21.00 horas habrá cena de pa i porta en la avenida Mare Nostrum, en la zona del Masbó. A las 23.00 horas se celebrará un correfoc con batucada a cargo de Dracs d’Uixó y, a las 23.45 horas, se encenderá la hoguera municipal en la plaza Ruiz Picasso. A esa misma hora tendrá lugar el tradicional baño de pies junto al mar. Después de medianoche llegará el VI Festival DJ’s Sant Joan 2026, con Óscar Barroso, Álex Villa y Dani Muñoz.

Vinaròs, Benicarló, Xilxes y Torreblanca

Vinaròs también tendrá ambiente festivo durante toda la tarde y la noche, con tardeo inclusivo, Holi Colours Festival en la zona portuaria, karaoke con banda en directo, pasacalle y traca a las 23.00 horas por las calles de costumbre.

Benicarló celebrará la noche de las hogueras con tardeo de DJs de 18.30 a 23.45 horas en la avenida del Marqués de Benicarló y un tributo a Amaral a partir de las 00.15 horas. La Caracola y Morrongo lucen bandera azul este verano.

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Xilxes celebrará la noche en Playa Central con música en directo desde las 20.00 horas, baño de pies, salto de olas, fuegos artificiales y DJs hasta la madrugada. En Torreblanca habrá correbars, hogueras y actividades en los chiringuitos.