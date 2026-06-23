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Nit de Sant Joan, en directo: Castellón disfruta de la noche más mágica del año
La provincia de Castellón da la bienvenida al verano con una completa programación en repartida en diferentes localidades con tradiciones, música y fuegos artificiales alrededor de las playas
Todo está listo en Castellón para que miles de personas disfruten del ritual del fuego junto al mar en la Nit de Sant Joan. La noche más mágica del año servirá para dar la bienvenida al verano en una jornada marcada por la ola de calor. Los castellonenses llenarán las playas y disfrutarán de las actividades que se han preparado para la ocasión en diferentes localidades de la provincia
Paloma Aguilar
La Nit de Sant Joan en la playa de Castelló: cómo llegar, dónde aparcar y los horarios de bus y TRAM
Castelló celebra este martes, en la playa del Gugurú, la Nit de Sant Joan que congregará a miles de vecinos alrededor de las tradicionales hogueras y para la que la junta de seguridad ha trazado un amplio dispositivo especial con el de velar por la seguridad de los asistentes. Durante la reunión, presidida por la alcaldesa Begoña Carrasco y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, los asistentes han aprobado que habrá 54 servicios programados de Policía Local y Agentes de Movilidad, además del servicio de policía de playas, activo hasta el final de los actos que comenzarán a las 20.00 horas con el concurso de coques de Sant Joan organizado por la Federació de Colles.
Mireia Valls
Castellón enciende sus hogueras: los mejores planes para la noche de San Juan 2026
Castellón ya está preparada para vivir la noche más esperada del año, la que dará paso del 23 al 24 de junio. La celebración coincidirá además con la primera ola de calor del verano, por lo que se espera una gran afluencia de personas en las playas para buscar algo de alivio frente a las altas temperaturas. Como cada año, a medianoche llegará el momento de pedir deseos al mar, saltar las olas en la orilla y brincar sobre las hogueras tras una cena junto a la costa mediterránea. Miles de castellonenses y visitantes se reunirán para disfrutar de una tradición que combina fiesta, superstición y el simbólico inicio del verano.
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