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Nit de Sant Joan, en directo: Castellón disfruta de la noche más mágica del año

La provincia de Castellón da la bienvenida al verano con una completa programación en repartida en diferentes localidades con tradiciones, música y fuegos artificiales alrededor de las playas

Búscate en la macrogalería de fotos de Sant Joan en Castellón

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Todo está listo en Castellón para que miles de personas disfruten del ritual del fuego junto al mar en la Nit de Sant Joan. La noche más mágica del año servirá para dar la bienvenida al verano en una jornada marcada por la ola de calor. Los castellonenses llenarán las playas y disfrutarán de las actividades que se han preparado para la ocasión en diferentes localidades de la provincia

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