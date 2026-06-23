Nit de Sant Joan, en directo: Castellón disfruta de la noche más mágica del año

La Nit de Sant Joan en la playa de Castelló: cómo llegar, dónde aparcar y los horarios de bus y TRAM

Castelló celebra este martes, en la playa del Gugurú, la Nit de Sant Joan que congregará a miles de vecinos alrededor de las tradicionales hogueras y para la que la junta de seguridad ha trazado un amplio dispositivo especial con el de velar por la seguridad de los asistentes. Durante la reunión, presidida por la alcaldesa Begoña Carrasco y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, los asistentes han aprobado que habrá 54 servicios programados de Policía Local y Agentes de Movilidad, además del servicio de policía de playas, activo hasta el final de los actos que comenzarán a las 20.00 horas con el concurso de coques de Sant Joan organizado por la Federació de Colles.

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