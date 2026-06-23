Encuentro
Palasiet Wellness Clinic & Thalasso acoge una nueva Jornada del Bienestar
Incluye la presentación del libro 'Estado civil: cansada' de Ana Morales
Palasiet Wellness Clinic & Thalasso celebrará el próximo viernes, 26 de junio, a las 19:00 horas una nueva cita de sus Jornadas del Bienestar, un ciclo de encuentros abiertos al público que pone el foco en la salud integral, el equilibrio personal y el cuidado del bienestar en todas sus dimensiones.
En esta ocasión, la jornada impulsada por el complejo de Benicàssim contará con la presencia de Ana Morales, periodista y directora de belleza de Vogue España, que presentará su libro Estado civil: cansada, una obra en la que aborda el cansancio físico y mental desde una mirada cercana, actual y profundamente conectada con la realidad de muchas mujeres.
Voces expertas
La sesión se enmarca en el concepto de las Jornadas del Bienestar de Palasiet, una propuesta que reúne voces expertas y contenidos inspiradores vinculados con la salud, la longevidad y el bienestar integral, consolidando al centro como un espacio de referencia en talasoterapia y medicina integrativa en la localidad de la Plana Alta.
Palasiet Wellness Clinic & Thalasso impulsa estas jornadas como parte de su compromiso con la divulgación del bienestar y la promoción de hábitos de vida saludables, ofreciendo encuentros que combinan conocimiento, experiencia y cercanía en un entorno único frente al mar.
La asistencia a la jornada es gratuita, aunque el aforo es limitado, por lo que se requiere reserva previa a través del correo jornadasdelbienestar@palasiet.com.
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