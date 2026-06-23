El profesor que llegó a presidir la Diputación de Castellón se despide del instituto: José Martí 'cuelga la tiza' y se jubila

La política ha marcado buena parte de la trayectoria pública de José (Pepe) Martí. Fue presidente de la Diputación de Castellón, entre 2019 y 2023, sigue siendo alcalde de Suera (cargo que ocupa desde 2007) y es un dirigente histórico del PSPV en la provincia. Sin embargo, hay una faceta que siempre ha convivido con la institucional y que él mismo considera inseparable de su vida: la de profesor.

Recientemente, Martí ha dicho adiós a las aulas del IES Penyagolosa de Castelló, donde ha ejercido la docencia durante décadas y centro del que ha sido también director durante más de 20 años. Lo ha hecho en un emotivo último claustro, rodeado de compañeros y con un discurso en el que quiso repasar su trayectoria y reivindicar aquello que siempre ha defendido.

La despedida estuvo cargada de emoción y culminó con un homenaje inesperado, ya que la sala de actos del instituto llevará desde ahora su nombre: José P. Martí García. "He hecho memoria de mi paso y de mis realizaciones para acabar con una defensa de la enseñanza pública", explicó el también catedrático de Filosofía.

El expresidente de la Diputación de Castellón, José Martí. / JAVIER VILAR

"Hoy ha sido un día lleno de emociones y muy importante para mí", señaló Martí tras su último encuentro como profesor. Sobre el bautismo de la sala de actos recalcó que "es toda una sorpresa que me llena de satisfacción" y reconoció entre bromas que el momento le arrancó algún inevitable "snif... snif".

Mucho más que un profesor

En el IES Penyagolosa, Martí deja un legado que trasciende la gestión del centro. Además de ejercer durante más de dos décadas como director y de presidir la Federación de Directores de Institutos de la Comunitat Valenciana, siempre destacó por una forma muy particular de entender la docencia.

Sus clases de Filosofía se hicieron conocidas entre generaciones de estudiantes por su carácter didáctico y creativo. No era extraño verle caracterizado como Platón para explicar La República o convertir el aula en un escenario desde el que acercar el pensamiento clásico y la filosofía política a sus alumnos. O, recientemente, como Fray Bartolomé de las Casas o Gregori Maians i Siscar.

El presidente, José Martí, caracterizado como Platón para una clase de filosofía. / MEDITERRÁNEO

Esa capacidad para transmitir el conocimiento ha convivido durante años con una intensa vida pública. Mientras desempeñaba responsabilidades políticas de primer nivel, Martí nunca dejó de sentirse profesor, una vocación que siempre ha reivindicado como parte esencial de su identidad.

Tras el homenaje, docentes en activo y numerosos compañeros ya jubilados compartieron una comida de despedida en la que el catedrático volvió a dirigirse a quienes le han acompañado durante tantos años.

Aunque el adiós emocional ya se ha producido, la jubilación administrativa será efectiva el próximo 16 de agosto, coincidiendo con su 70 cumpleaños. Él mismo afronta esta nueva etapa con el humor que le caracteriza: "Ja he passat a millor vida, a una vida de jubileo!", apuntó el profesor, antes de despedirse con la expresión latina Finis coronat opus ("el fin corona la obra") y emplazar a sus compañeros a reencontrarse tras el verano.

Después de una vida repartida entre la enseñanza y el servicio público, José Martí cuelga la tiza y su nombre permanecerá desde ahora en la entrada de la sala de actos del IES Penyagolosa, pero, sobre todo, en la memoria de las generaciones de alumnos que aprendieron filosofía con un profesor que, incluso caracterizado de Platón, nunca dejó de creer en el valor de la educación pública.