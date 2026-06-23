Telefónica reforzará su cobertura en Castellón: estos son los eventos elegidos

El inicio de la temporada de verano implica que muchas localidades de Castellón incrementan su población. Un fenómeno que se da tanto en los puntos costeros como en municipios más pequeños, con la llegada de familias con raíces en estas localidades, pero que viven habitualmente en otros puntos.

Una de las infraestructuras críticas en este periodo es la red de telefonía, que corre el riesgo de colapsarse ante el aumento de la afluencia de personas. Para evitar problemas de cobertura, la compañía Telefónica pone en marcha una nueva edición de su plan de verano, que se desarrolla en toda España e incluye a Castellón. Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, destaca: "Telefónica asume el reto indiscutible de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales. Contamos con la mejor red para ofrecer más y mejores servicios allí donde nuestros clientes más lo necesitan, especialmente en momentos de máxima concentración turística como es este periodo estival".

Refuerzo de cobertura

El despliegue incluye nuevas actuaciones realizadas en 34 localidades clave de la costa española, entre las que se incluye Benicàssim. También se monitorizará y optimizará su red en 440 eventos por toda la geografía nacional con actuaciones de parametrización avanzada y la instalación de un total de 109 unidades móviles equipadas con 5G de altas prestaciones para garantizar la mejor experiencia de usuario en las citas más concurridas.

Entre estas activividades se incluyen varias de Castellón: el FIB de Benicàssim; el Arenal Sound en Burriana; las fiestas patronales de Vilafamés o las de Benassal, entre otros. "Las unidades móviles aseguran la conectividad durante los eventos especialmente multitudinarios del verano, como festivales, conciertos y grandes concentraciones culturales. Estos equipos portátiles actúan como un refuerzo estratégico de la red, multiplicando de forma temporal la capacidad y la velocidad de transmisión de datos en zonas de alta demanda de servicios de datos en un momento puntual del año", destacan desde la firma.

Eclipse solar

A estas iniciativas se suma el acontecimiento excepcional del 12 de agosto, con el eclipse solar, que se podrá ver de lleno en buena parte de la provincia de Castellón. Telefónica "trabaja este año además en el refuerzo de cobertura en las zonas geográficas donde mejor visibilidad tendrá el eclipse, como otro de los retos de conectividad de este verano", añaden.