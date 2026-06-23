Temperaturas máximas de hoy en Castellón: el mercurio vuelve a apuntar a los 40ºC

Castellón ha vuelto a achicharrarse este martes. La ola de calor ha provocado que el mercurio se acerque una jornada más a los 40ºC, sobre todo en el interior provincial, si bien se espera que las temperaturas comiencen a dar una tregua de cara al viernes

Las máximas más elevadas se han registrado en Sorita, con 38,8ºC, seguida de Atzeneta, en el Pla de Meanes, con 37,3ºC. También han superado los 37ºC Morella, en la Fàbrica Giner, y les Useres, en el Mas dels Fumeros, ambas con 37,2ºC, así como Forcall, con 37,1ºC.

Por debajo, aunque todavía con valores muy altos, se han situado Vilafamés, en el Pla, con 36,9ºC; Sant Mateu, en el Portal de Xert, con 36,8ºC; Albocàsser, en la Llacuna, con 36,6ºC; Artana, en la Caseta de les Creus, con 36,5ºC; y Jérica, en Los Novales, con 36,4ºC.

Noche tropical

Tampoco las mínimas han dado una tregua, quedando en mucho puntos por encima de 25ºC, por lo que conciliar el sueño ha resultado especialmente difícil durante la noche, con un carácter tropical. La temperatura mínima más alta se ha registrado en Betxí, en la Muntanyeta de Sant Antoni, con 25,8ºC, seguida de la Serratella, en Sant Joan Nepomucé, con 25,7 ºC.

También han destacado Castelló, tanto en el Edificio Capitol como en Illes Columbretes, con 25,2ºC; Atzeneta del Maestrat, en la Venta de l’Aire, con 25,1ºC; y la Serratella, en el Ajuntament, y Sant Mateu, en lo Macarroni, ambas con 25,0ºC.

Por debajo de esa barrera, aunque todavía con valores propios de una madrugada muy calurosa, se han situado Rossell, en Bel, y la Serra d’en Galceran, con 24,9ºC, así como Costur, con 24,8ºC.

Temperaturas máximas registradas: