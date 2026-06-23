La UJI saca músculo financiero: ingresos de 152 millones de euros y 306 en activos

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón cerró el ejercicio 2025 con unas cuentas saneadas y en equilibrio. El Consejo de Gobierno, el primero presidido por Jesús Lancis, ha aprobado este martes la propuesta de las cuentas anuales de la institución, que reflejan un total de activo de 306.581.532,78 euros y un resultado económico patrimonial positivo neto de 301.067,81 euros.

Los datos, pendientes todavía de la aprobación definitiva por parte del Consejo Social, muestran la solidez patrimonial de la universidad y su capacidad para sostener la actividad docente e investigadora. El total de ingresos de gestión ordinaria ascendió en 2025 a 152.618.374,37 euros, una cifra que refleja la actividad económica de la institución y su impacto en el entorno. Las cuentas anuales han sido auditadas previamente con informe favorable por parte de la Viceintervención de Control Financiero y Auditorías de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en el marco del Plan de Auditorías.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la propuesta de las cuentas anuales de las entidades dependientes correspondientes a 2025. La Fundación General de la Universitat Jaume I cerró el ejercicio con un activo de 1.155.542 euros y un patrimonio neto de 789.166 euros, mientras que la Fundación Universitat Jaume I-Empresa registró un activo de 2.255.651 euros y un patrimonio neto de 809.715 euros. Por su parte, la Fundación Isonomia presentó un excedente negativo de 7.579 euros, aunque mantiene un patrimonio neto consolidado de 200.660 euros y reservas suficientes para absorber las pérdidas sin comprometer su viabilidad. Finalmente, la Fundación Germà Colón Domènech cerró 2025 con un activo de 12.120 euros y un patrimonio neto estable de 10.034 euros.

Estructura directiva

Además del balance económico, el Consejo de Gobierno ha abordado otros asuntos, como la nueva estructura directiva de la universidad. Así, la nueva organización incluye, entre otros nombramientos, a María José Aramburu como vicerrectora adjunta de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo; Anna Marzà al frente de la dirección académica de Internacionalización y Multilingüismo; Begoña Bellés en la Universitat per a Majors; y Eva Camacho en el proyecto EDUC Alliance.

En el área de Investigación, Margarita Vergara continúa como vicerrectora adjunta, mientras que María Ibáñez Martínez se incorpora a la Escuela de Doctorado y José A. Mata asume la dirección del Servicio Central de Instrumentación Científica.

En Docencia y Estudiantado, Vicente Ramón Tomás será vicerrector adjunto de Prácticas, Orientación y Empleabilidad, y Lucía Sánchez-Tarazaga dirigirá el Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales. Por su parte, el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Territorio incorpora a Alejandro Salvador en Emprendimiento y a Adrián Mota en Transferencia e Intercambio de Conocimiento.

La estructura se completa con Lluís Martínez en la dirección académica de Compromiso Social; Fernando Vicente Pachés como comisionado de Igualdad; Cristina Giménez en el Centro Sanitario; Amparo López Meri en la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad; Daniel Zomeño en Identidad de Marca, Divulgación e Innovación Narrativa, y Antonio Fernández como vicesecretario general.

Durante la sesión, el rector también ha informado de que la catedrática de Derecho Penal María Luisa Cuerda pronunciará la lección inaugural del curso 2026-2027, que se celebrará el 23 de septiembre en el Paranimf de la UJI y abrirá el año académico del Sistema Universitario Valenciano.