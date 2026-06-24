Castellón no afloja: el calor extremo mantiene los termómetros al límite

El verano se ha instalado por completo en la provincia y así lo han hecho notar los termómetros. Toda España ha vivido una intensa ola de calor que ha disparado las temperaturas, registrando valores superiores a los habituales para estas fechas. El pasado fin de semana una dorsal anticiclónica afectó de lleno a la península. Una masa de aire cálida de origen subtropical provocó el disparo de las temperaturas y la sensación de bochorno marcó las jornadas. Este episodio cálido alcanzó su pico térmico en la provincia el pasado lunes, cuando varias localidades rozaron los 40 grados.

Tras una Nit de Sant Joan con playas abarrotadas y temperaturas cálidas, la mañana del día después presenta un panorama bastante diferente. Las calles y avenidas de la provincia se vacían y los castellonenses buscan refugiarse de las altas temperaturas, ya sea en las playas o en los hogares.

Cuarta Nit de Sant Joan más cálida de la historia

Las noches tropicales ya forman parte de la rutina climática de la provincia desde hace semanas. El mercurio no desciende ni aun bien entrada la noche y mantiene valores por encima de los 20 grados. La pasada noche, la Nit de Sant Joan, los termómetros no dieron tregua y se alcanzaron temperaturas de hasta 24 grados en el litoral de la provincia. En la capital, los observatorios registraron una temperatura mínima de 22,2 grados, ligeramente inferior al dato del año pasado (22,4 grados). Así, la noche del martes se ha convertido en la cuarta Nit de Sant Joan más cálida de la historia de la provincia. En el resto de la Comunitat Valenciana, las temperaturas tampoco han dado tregua. En Valencia ha sido la segunda Nit de Sant Joan más cálida, con 22,8 grados, mientras en Alicante la novena, con 21,6 grados.

De cara a las próximas jornadas, el mercurio se mantendrá por encima de los 20 grados durante las noches, especialmente en el litoral de Castellón. Para esta noche, se prevé que los termómetros alcancen los 24 grados en varios municipios costeros. También, en el norte del territorio los municipios oscilarán entre los 21 y 22 grados.

Temperaturas cerca de los 40 grados

Las altas temperaturas se han mantenido a lo largo de varias semanas en toda la Comunitat Valenciana. En Castellón, las máximas más elevadas se recogieron el pasado lunes, alcanzando los 40,1 grados. Ayer las temperaturas también se aproximaron a los 40 grados, dejando valores en torno a los 37-38 grados. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), estas son las localidades que registraron los valores más elevados la pasada jornada:

Temperaturas máximas absolutas del martes 23 de junio / Avamet

Cambio en los termómetros

De cara a mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Además, se espera viento flojo de dirección variable a primera y última hora. En cuanto a las temperaturas, los termómetros no registrarán cambios significativos. Para mañana se espera la entrada de una masa de aire fresco de procedencia atlántica que se extenderá por todo el territorio peninsular y que provocará un ligero descenso de las máximas. Aun así, no se esperan grandes variaciones y los valores térmicos se mantendrán en torno a los 30 grados. Estas son las máximas pronosticadas según Aemet para mañana jueves:

Atzeneta del Maestrat : 34 grados

: 34 grados Segorbe : 33 grados

: 33 grados Onda : 33 grados

: 33 grados L'Alcora : 33 grados

: 33 grados Zorita del Maestrazgo : 33 grados

: 33 grados Azuébar : 32 grados

: 32 grados Montanejos : 32 grados

: 32 grados Benlloch : 32 grados

: 32 grados Les Coves de Vinromà: 32 grados

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: