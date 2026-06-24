Aemet avisa: Castellón afronta un verano tórrido tras elevar la ola de calor el mercurio a 40ºC

Castellón se adentra en un verano tórrido con temperaturas más elevadas de lo habitual. Lo vienen advirtiendo numerosos expertos y lo confirma ahora la Agencia Estatal de Meteorogía (Aemet) tras superarse el pico de la primera ola de calor, que ha elevado el mercurio hacia los 40ºC.

Así lo aseguran el delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, que sitúan por encima del 60% la probabilidad de que se registre más calor de los valores promedio tras "casi un mes" ya en esta línea.

Valores de agosto

"La probabilidad de fenómenos extremos relacionados con el calor cada vez es más alta", ha señalado Núñez, quien ha explicado que "estamos en junio y llevamos ya la segunda ola de calor en Europa". "La temperatura del mas está dos grados por encima respecto a los análisis de temperatura desde 1940, es una acumulación de energía tremenda. Por eso, no sorprende si cada vez el mar se calienta de forma más permanente. Cada verano se están alcanzando más pronto valores que antes se alcanzaban en agosto", ha expuesto el experto.

"La probabilidad de días más extremos en España se ha multiplicado por cinco", han añadido, aludiendo a que "entre los años 50 y 80 había un 5% de días de calor extremo y ahora se ha convertido en un 25%". Además, se anotan "temperaturas que no se habían registrado antes".

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Muestra de ello es que este martes el mercurio ha vuelto a apuntar a los 40ºC en la provincia de Castellón. Las máximas más elevadas se han registrado en puntos como Sorita, con 38,8ºC, seguida de Atzeneta, en el Pla de Meanes, con 37,3ºC. También han superado los 37ºC Morella, en la Fàbrica Giner, y les Useres, en el Mas dels Fumeros, ambas con 37,2ºC, así como Forcall, con 37,1ºC.

Tampoco dormir está siendo fácil y la tendencia es que "prácticamente todos los días en verano hay noches tropicales". Antes del 24 de junio, ya se han contabilizado 11 noches de este tipo en Castellón. "Estamos practicamente en los valores máximos del año pasado" y el resultado son unas "noches poco confortables para poder descansar". Solo ayer, no se bajó de 25ºC de mínima en puntos como Betxí, la Serratella, Cstelló, Atzeneta o Sant Mateu.

Más probabilidad de dana

Todo ello se traduce, a su vez, en más riesgo de fuertes lluvias y fenómenos como las danas. "Cuanto más caliente esté el mar, más energía podemos dar a la atmosfera" y, por tanto, más probable es que ocurra un fenómeno de estas características. "No quiere decir que vaya a ocurrir", ya que esto depende también de otros factores y el año pasado hubo un mar "muy cálido", pero no se dieron precipitaciones torrenciales.

Tras la primavera con la temperatura más alta en el mar desde 1940 y unos meses de mayo y junio de "valores máximos absolutos", se están alcanzando los 27 y 28 grados en el agua en muchos veranos y "se espera que esto se mantenga". El año pasado por primera vez se superaron los 27 grados en junio y "este año probablemente también lo vamos a superar porque ya estamos en el registro con más de 26 grados", han indicado los expertos de Aemet.