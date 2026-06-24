El Gobierno Provincial impulsa una declaración institucional para exigir una financiación más justa para los municipios intermedios de Castellón

El Gobierno Provincial impulsa una declaración institucional para exigir una financiación más justa para los municipios intermedios de la provincia. La iniciativa, que el Gobierno Provincial elevará al pleno de este mes de junio con el objetivo de contar con la unanimidad de todos los grupos políticos, propone adaptar las políticas de financiación y sus programas de ayudas a la realidad territorial de Castellón, reconociendo el papel estratégico que desarrollan los municipios intermedios y garantizando que puedan acceder en condiciones de equidad a los recursos públicos.

“Desde la Diputación de Castellón trabajamos para que todos los municipios de nuestra tierra dispongan de las mismas oportunidades y los mismos recursos para seguir avanzando. Por ello, exigimos que se avance hacia un modelo de financiación más justo que tenga en cuenta la realidad de los municipios intermedios y el papel esencial que desempeñan en la prestación de servicios y en la vertebración del territorio”, ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Se trata de localidades que no disponen de los recursos ni de las estructuras de los grandes municipios, pero que tampoco cumplen los requisitos establecidos para acceder a muchas de las convocatorias destinadas específicamente a los municipios en riesgo de despoblación. Sin embargo, en muchos casos actúan como capitales o centros de referencia comarcales, concentrando servicios sanitarios, educativos, administrativos, comerciales, deportivos, culturales y sociales que son utilizados habitualmente por vecinos y vecinas de otras localidades.

Esta situación obliga a estos ayuntamientos a asumir importantes costes derivados de la prestación de servicios públicos y del mantenimiento de infraestructuras, sin que exista una financiación adaptada a la población efectiva que atienden ni al papel territorial que desarrollan.

En este sentido, la dirigente provincial ha subrayado que, a pesar del papel que desempeñan en el territorio, estos municipios “a menudo quedan fuera de numerosas líneas de ayudas y programas públicos”. Una situación que “genera un desequilibrio territorial que es necesario corregir para garantizar la igualdad de oportunidades entre municipios”, ha señalado la presidenta de la Diputación.

Por ello, la institución provincial, a través de la declaración institucional, tiene el objetivo de instar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España a revisar los criterios de las convocatorias de subvenciones y líneas de ayudas para intentar garantizar que los municipios intermedios puedan acceder en condiciones de equidad, evitando que quedan sistemáticamente excluidos por criterios exclusivamente poblacionales y contemplando, cuando sea posible, líneas específicas o dotaciones presupuestarias diferenciadas.

Y es que, tal y como ha remarcado la presidenta de la Diputación de Castellón, “los municipios intermedios constituyen una pieza clave para el desarrollo económico y social de las comarcas castellonenses y resultan imprescindibles para garantizar el acceso a servicios de calidad a miles de ciudadanos”.

Además, ejercen una función fundamental en la lucha contra la despoblación, puesto que muchos municipios de menor tamaño muchas veces dependen directamente de los servicios, oportunidades y equipaciones que estos municipios ofrecen.

Por eso, reforzar su papel “no supone cuestionar ni reducir el apoyo que merecen los municipios afectados por la despoblación. Supone completar las políticas de cohesión territorial incorporando medidas que reconozcan la realidad y las necesidades específicas de aquellos municipios que ejercen funciones de centralidad y vertebración sobre amplias zonas de la provincia”, ha resaltado el vicepresidente y portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado.

Así, se ha presentado esta declaración institucional con el objetivo de contar con el apoyo de los grupos políticos y, con ello, pedir a las administraciones competentes incorporar en los modelos de financiación y en los criterios de concesión de ayudas variables relacionadas con la población estacional, la prestación de servicios supramunicipales, el papel de cabecera comarcal y la población efectivamente atendida por cada municipio.

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“Queremos que los municipios que actúan como referentes comarcales dispongan de los recursos suficientes para seguir ofreciendo servicios de calidad a los vecinos y vecinas”, ha señalado Héctor Folgado, quien ha mostrado el compromiso del Gobierno Provincial con la cohesión territorial, insistiendo en que “la vertebración del territorio pasa por contar con municipios fuertes, capaces de responder a las demandas de la población”.