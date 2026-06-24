La guerra en Oriente Medio dispara las exportaciones desde Castellón: este es el motivo

El estallido de la guerra en Oriente Medio ha alterado, para mal, la economía mundial, y es por ello que Estados Unidos acelera los pasos para tratar de cerrar el conflicto. Una de las primeras consecuencias financieras tuvo un efecto instantáneo en la calle: los precios de los carburantes se dispararon, y el Gobierno de España rebajó el IVA de las gasolinas para amortiguar el golpe en las familias y empresas.

En cambio, hay otros indicadores que muestran una tendencia inesperada. Las exportaciones de Castellón se dispararon en abril, el primer mes afectado de lleno por la guerra. Según muestran las cifras de Comercio Exterior, reveladas el martes, en este periodo se vendieron productos de la provincia por valor de 859,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,29% respecto a abril de 2025. Por encima del 9,4% de media en la Comunitat Valenciana y del 5,8% del conjunto estatal.

Carburantes refinados

La explicación a esta gran subida se encuentra en un único producto, los carburantes refinados en Castellón. Las ventas por este apartado en abril de 2025 fueron de 66,16 millones de euros, mientras que un año más tarde se elevaron a 131,61 millones. Un incremento del 98,92%. Después de los productos cerámicos, ocupa el segundo puesto de la clasificación, por delante de los esmaltes y pigmentos para la cerámica o la naranja.

Una de las grandes amenazas de esta guerra era el posible desabastecimiento de productos petrolíferos. Especialmente los refinados, como el gasóleo y el queroseno para los aviones. Un problema que en España queda minimizado por la existencia de una red de refinerías, entre las que se encuentra la de Castellón. El país no solo ha tenido más garantías de suministro en los meses precedentes, sino que también ha tenido la oportunidad de proporcionar carburantes al exterior, como ha quedado reflejado en los datos de abril. Estos números también se han notado en el acumulado del primer cuatrimestre del año. Las exportaciones totales de Castellón han ascendido a 3.224,4 millones de euros, con un aumento del 5,42%.

Cerámica a la baja

En cuanto a las ventas de la industria azulejera al exterior, siguen a la baja, pero reducen significativamente la caída. Si de enero a marzo se acumulaba un retroceso del 19%, la incorporación de los datos de abril rebaja la brecha a un -8,05%. Las ventas del primer cuatrimestre ascendieron a 1.102,78 millones de euros. La exportación en abril fue por 303,23 millones de euros, un 2,65% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En la cerámica, una de las claves en la exportación es el fuerte descenso de Estados Unidos. Transcurrido el primer tercio de este año, Francia se consolida como el principal cliente del Tile of Spain, con 138,83 millones de euros, por delante de los 127,97 de EEUU. Una caída que tiene mucho que ver con el fuerte ascenso del ejercicio anterior ante la batalla arancelaria iniciada por Donald Trump.

Mercados exteriores

En cambio, otros países muestran dinámicas diferentes. Francia sigue en números rojos, pero empieza a mostrar signos de recuperación, tras varios años de caídas continuadas en las ventas. El tercer destino de la cerámica de Castellón, Reino Unido, mejora ligeramente sus resultados al cerrar el primer cuatrimestre con 69,13 millones de euros (+3,4%).

En abril, los envíos de frutas y verduras de la provincia bajaron un 1,58%, con 72 millones de euros, mientras que los colores y esmaltes cerámicos bajaron un 12%, con 67,86 millones.