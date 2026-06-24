Las playas de Castellón arden en una Nit de Sant Joan marcada por la ola de calor

Los valores sofocantes que han marcado este martes los termómetros no han restado protagonismo a una de las citas más esperadas del año. La Nit de Sant Joan ha cumplido todas las expectativas y ha vuelto a llenar las playas de la provincia, desde Vinaròs a Almenara. Cientos de personas, de todas las edades, han cumplido con la tradición y han pasado la noche frente al mar, saltando las olas y los más atrevidos incluso atravesando el fuego de las hogueras.

Aunque en teoría la fiesta empieza cuando llega la noche, la realidad es que la celebración ha arrancado mucho antes. Sobre las 20.00 horas, una marea de personas, la mayoría cargadas con mesas, sillas, comida y bebida, ha invadido las playas. Laura y Carla han repetido ritual por quinto consecutivo junto a otros amigos. «Nos encanta esta fiesta. Venir con los amigos y pasar la noche en la playa es genial. Y también encontrarte con muchísima gente conocida», han explicado las dos jóvenes de 23 años mientras preparaban la hoguera en la playa del Gurugú de la capital, una escena que se ha repetido en todos los municipios de la costa.

En la ciudad de Castelló uno de los primeros actos en celebrarse ha sido el tradicional concurso de Coques de Sant Joan, organizado por la colla Cagarrós, y que este año ha ganado la colla Tombatossals. El certamen ha vuelto a reunir a numerosos participantes y curiosos alrededor de una de las recetas más vinculadas a estas fechas.

Tras el Sopar de Pa i Porta en el el renovado paseo de Ferrandis Salvador, la noche ha alcanzado uno de sus momentos más esperados con el correfoc de los Dimonis de la Plana. Después ha llegado el encendido de la gran hoguera de Sant Joan, símbolo de una fiesta ligada desde hace siglos a la renovación, la purificación y el inicio de un nuevo ciclo. Muchos asistentes han aprovechado las llamas para quemar deseos o participar en algunos de los rituales más populares.

La medianoche ha vuelto a congregar todas las miradas sobre el mar. El castillo de fuegos artificiales ha iluminado el litoral castellonense y ha dado paso a otra de las imágenes más características de la velada: cientos de personas entrando en el agua para darse el primer baño del verano y cumplir con una tradición que se repite año tras año. La fiesta ha continuado después con la sesión musical de DJ Joan en la primera media luna del Gurugú.

En Benicàssim la programación ha arrancado a las 22.00 horas con conciertos, discomóvil y un pasacalle de dolçainers i tabaleters. La noche ha incluido danza, reparto de coca de Sant Joan y ha culminado con un castillo de fuegos artificiales.

¡Bienvenido verano!

Burriana ha convertido sus playas en el escenario ideal para dar la bienvenida al verano. Cientos de personas han disfrutado de los chiringuitos, las tradicionales hogueras y el ritual de saltar las olas a medianoche. La celebración ha finallizado con un castillo de fuegos artificiales lanzado desde el espigón de la playa del Arenal.

Celebración de la Nit de Sant Joan en Burriana. / Isabel Calpe / isabel

En Benicarló la celebración ha arrancado a las 18.30 horas con el tardeo amenizado por los djs Ferrán Forés, Dani Marzá y DJ Toño. A las 00.00 horas ha prendido la hoguera situada en el arenal a manos de la reina y corte de honor de las fiestas. A continuación, se ha disparado el tradicional ramillete de fuegos artificiales y ha arrancado la actuación musical de Tributo a Amaral en la avenida Marqués de Benicarló.

Vinaròs ha vivido una intensa jornada previa al día grande de Sant Joan . La cena-verbena organizada por el Círculo Mercantil y Cultural ha abierto una velada que ha continuado con la tradicional traca, el concierto de Maruja Limón y el correfoc. Ya de madrugada, la fiesta se ha trasladado a la Carpa de Fiestas, con la actuación de la orquesta Vulcano, así como con la sesión House Mission en el recinto Viu Vinaròs.

El alcalde y las reinas y damas de Orpesa han repartido cocas. / Eva Bellido / Eva

Orpesa ha celebrado Sant Joan con el reparto de la tradicional coca en la plaza Mallorca y un correfoc a cargo de la Falla La Carrasca de Benicarló. La programación ha culminado a medianoche con la cremà de la hoguera y una verbena.

En Moncofa miles de personas han abarrotado el litoral en una noche mágica que ha servido para dar el pistoletazo de salida a la época estival. L’Alcora ha celebrado por primera vez Sant Joan gracias al Barrio de la Sangre y lo ha hecho con libros a precios populares, gastronomía relacionada con Sant Joan y juegos típicos del verano.

Información elaborada con Eva Bellido, Alba Boix, Xavier Flores, Isabel Calpe, Miquel Sánchez y Javier Nomdedeu.