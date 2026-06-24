El reglamento de 'bous al carrer' desvela sus dudas: hay colectivos que se plantean tomar medidas jurídicas

Castellón es la provincia de la Comunitat con el mayor número de espectáculos de bous al carrer, así que el nuevo reglamento sobre la celebración de este tipo de eventos no pasa desapercibido entre los aficionados y los colectivos implicados en la fiesta. Si no hay contratiempos, a partir del 1 de enero entrarán en vigor las novedades, que entre otros aspectos refuerzan la seguridad en los cadafals y contemplan la suspensión de actos si hay fuertes lluvias o episodios de calor extremo, cada vez más habituales en verano.

La regulación ya fue aprobada hace unos días en el pleno del Consell, pero se estaba a la espera de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El decreto ya aparece en la edición del martes. A falta de analizar al detalle la letra pequeña, se han producido las primeras reacciones.

Bienestar animal

Una de ellas es la de Herminia González-Albo, representante del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV) en la Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales. "No descartamos tomar vías institucionales y jurídicas", declara a Mediterráneo. "Es positivo que el preámbulo recoja el objetivo de garantizar el bienestar animal, pero se ha perdido una oportunidad de dar un trato homogéneo en estos festejos", señala. Menciona que el decreto reduce a estos profesionales "a una presencia eventual, cuando en realidad la fiesta se celebra porque hay toros".

Otra reacción es la representada por la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Su presidente, Germán Zaragozá, se remite a la convocatoria de una asamblea extraordinaria, el domingo 5 de julio en Rafelbunyol, en la que detallarán las modificaciones sobre el reglamento vigente, aprobado en 2015, y se planteará la posibilidad de tomar una serie de decisiones sobre el decreto. Hace unos días, Zaragozá avanzó a este periódico que la aprobación de la futura normativa llega en la época del año con más espectáculos taurinos, por lo que se limita la opción de presentar recursos.

Vacío legal

Además, colectivos de aficionados han planteado una duda normativa. En 2022, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat introdujo que el sistema público sanitario se hará cargo del importe de la asistencia en el caso de que no hubiera seguro. La norma está referida al decreto vigente de 2015, por lo que se deberá aprobar una disposición similar que abarque el nuevo reglamento. "De lo contrario, se produciría un vacío legal desde el 1 de enero", apuntan.