Un Sant Joan con playas llenas y chiringuitos a tope para combatir el calor en Castellón

Ya se siente el verano, las primeras vacaciones y la jornada festiva de Sant Joan. Castellonenses y turistas han salido en masa a refrescarse en las playas y las terrazas junto al mar para combatir el calor de récord en el mercurio en junio. Las calles vacías del centro de la ciudad contrastaban con la zona de arena en el Grau de Castelló o Benicàssim, donde no cabía ni un alfiler. Misma estampa que anoche, pero de día. Todo para hacer frente a las altas temperaturas con un chapuzón.

Terrazas de Benicàssim, a go-gó. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

El centro de Castelló, hoy, vacío, en contraste con las playas llenas, donde ha habido más afluencia por el sofocante calor. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Muchos castellonenses han aprovechado este 24 de junio no laborable -o la víspera- para hacer el traslado a las segundas residencias de la costa y en la hostelería también se ha notado el incremento de la demanda. Y quien no, se ha desplazado igualmente al litoral para huir del sofocante calor.

En Villa Sofía, situada en la playa de la Almadraba de Benicàssim, cuentan con un restaurante en la villa del paseo y un chiringuito en la arena. Sirven desde desayunos a comidas y cenas. "Aunque desde hace un mes ya tenemos mucha afluencia, hoy se ha notado el calor y la jornada festiva. Tanto en el turno de comida como ahora por la tarde. Servimos refrescos, helados, etc. Vienen ya los clientes fijos de cada verano que ya se han trasladado a su segunda residencia o que veranean aquí y son turistas de Madrid, Valencia o Barcelona", reseña.

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Protección solar frente a las altas temperaturas. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Benicàssim, Juan Miralles, constata que "ya se nota que la gente se ha desplazado más a la playa y también los jóvenes. En el pueblo ya se nota la afluencia sobre todo los fines de semana. Hoy, festivo y con calor, sobre todo, se llena más la hostelería de la costa, frente a las playas".