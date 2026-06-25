Rescatan a una cría de corzo atrapada en una acequia cerca de Castelló

La convivencia con la fauna silvestre forma parte del día a día en muchos espacios naturales del entorno de Castelló. En zonas de montaña, caminos rurales, acequias y áreas próximas a cultivos, no es extraño que animales jóvenes se desorienten o acaben en situaciones de riesgo, especialmente en puntos donde el terreno o las infraestructuras dificultan su salida.

En esta ocasión, Bomberos del Ajuntament de Castelló han rescatado a una cría de corzo que había quedado atrapada en una acequia situada cerca del Tossal Gros, en el término municipal de Castelló. La intervención ha sido compartida por el propio cuerpo a través de su cuenta de Instagram, donde han explicado que el aviso permitió actuar con rapidez para poner al animal a salvo.

Una actuación rápida y coordinada

Tras recibir la alerta, los efectivos se desplazaron hasta la zona para comprobar la situación en la que se encontraba la cría. El animal había quedado atrapado en la acequia y no podía salir por sus propios medios, por lo que fue necesario intervenir para evitar que sufriera daños o permaneciera más tiempo en peligro.

Una vez rescatado, se comprobó su estado y se actuó con el objetivo de garantizar su bienestar antes de devolverlo a un entorno seguro. La actuación se desarrolló con éxito gracias a la colaboración de todas las personas implicadas, tal y como han destacado los Bomberos del Ajuntament de Castelló en su publicación.

Fauna silvestre en el entorno de Castelló

El Tossal Gros y su entorno forman parte de esos espacios próximos a la ciudad donde se mezclan zonas naturales, senderos, caminos y áreas rurales. La presencia de fauna silvestre en estos lugares recuerda la importancia de extremar la atención cuando se transita por el medio natural.

Desde Bomberos del Ajuntament de Castelló se recuerda que, ante la presencia de un animal en situación de riesgo, lo más recomendable es avisar a los servicios competentes. Una llamada a tiempo puede ser clave para que la intervención se realice de forma segura tanto para el animal como para las personas.