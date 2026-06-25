El calor extremo deja récords en Castellón y la previsión apunta a cambios

Desde hace varias semanas, una dorsal anticiclónica se ha extendido sobre la península. La entrada de una masa de aire cálida de origen subtropical provocó el disparo de los termómetros, que han alcanzado cifras de récord en varios puntos territorios.

En la Comunitat Valenciana, la ola de calor ha dejado temperaturas históricas. La pasada noche del martes se consagró como la cuarta Nit de Sant Joan más cálida de la historia de la provincia. Los termómetros recogieron una temperatura mínima de 22,2 grados, unos valores tropicales que marcan las noches de Castellón desde hace ya varias jornadas.

El aumento de las olas de calor deja temperaturas de récord

Los días 22 y 23 de junio del 2026 son los más cálidos desde 1950. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que adivierte de que en España se han alcanzado temperaturas récord estos días. Los termómetros de la península han sufrido una anomalía media peninsular de más de 7,1 grados. Así, las jornadas del lunes y el martes han superado la temperatura máxima media registrada el año pasado, que se vivió el 30 de junio.

Desde 1975 el territorio peninsular ha vivido 78 olas de calor, lo que supone 458 días de temperaturas extremas. La Aemet ya avisa que cada vez se producen más cantidad de episodios cálidos y con más intensidad. Esto se evidencia en el aumento de los días en ola de calor. En la primera mitad de la serie (1975-2000), la península registró 129 días de temperaturas extremas, mientras que entre 2001 y 2025 se vivieron más del doble, concretamente 329 días.

Temperatura media España peninsular / Aemet

Noches de calor tropical

Las noches de la provincia también han dejado registros históricos. El pasado lunes y martes se consagraron como las dos noches más cálidas del mes de junio. Los termómetros han superado la barrera de los 20 grados y se espera que así siga siendo. Según la Aemet, el litoral mediterráneo cuenta con varios factores que potencian las temperaturas tropicales. Entre ellos, el cambio climático, la isla de calor de las grandes ciudades o los materiales de las estructuras urbanas aumentan las altas temperaturas. Así, Aemet confirma que las zonas costeras sufren más noches tropicales que hace medio siglo.

Para esta noche, se espera que el mercurio supere los 20 grados en prácticamente toda la provincia. En el litoral, los termómetros registrarán los 23 grados. Algo similar sucederá en el norte, donde los valores oscilarán entre los 21 y 23 grados. Además, varias localidades prelitorales también vivirán temperaturas tropicales, manteniéndose en torno a los 20 grados.

Máximas por encima de los 30 grados

Mañana será uno de los días más frescos de la semana. La ola de calor pierde intensidad por lo que los termómetros descenderán ligeramente. Aun así, los datos registrados continúan siendo superiores a la media del mes de junio.

Este viernes, gran parte del territorio superará los 30 grados, excepto en el interior, donde los valores se quedarán próximos a los 30 grados, oscilando entre los 27 y 29 grados. Estos son los municipios con las máximas más elevadas esperadas para mañana viernes según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 33 grados

: 33 grados Onda : 32 grados

: 32 grados L'Alcora : 32 grados

: 32 grados Zorita del Maestrazgo : 32 grados

: 32 grados Segorbe : 31 grados

: 31 grados Montanejos : 31 grados

: 31 grados Benlloch : 31 grados

: 31 grados Les Coves de Vinromà: 31 grados

Intervalos nubosos

De cara a las primeras horas de mañana, se esperan nubes altas en la mitad sur, mientras en el litoral se prevén cielos muy nubosos hasta el mediodía. Por la tarde, los cielos presentarán nubes altas en todo el territorio. Para la noche, la Aemet advierte de cielos cubiertos en varios municipios prelitorales y el litoral de Castellón. Aun así, no se esperan precipitaciones. Además, se registrará viento flojo de dirección variable a primera y última hora del día.

Próximos días

Para este fin de semana se espera un ligero repunte del mercurio, que podrá potenciarse de cara a la próxima semana. Además, durante las noches se mantendrán las temperaturas tropicales en Castellón.

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Esta es la previsión por municipios para las próximas jornadas según Aemet: