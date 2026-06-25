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Cambios en el centro comercial Salera: una famosa tienda 'low cost' abrirá en julio

Una popular marca danesa de productos variados abrirá un segundo establecimiento en la ciudad

Tiger prepara su desembarco en Salera.

Tiger prepara su desembarco en Salera. / Mediterráneo

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Elena Aguilar

Iván Checa

Castellón

El centro comercial Salera de Castelló sigue atrayendo firmas. Si recientemente ha abierto Scalpers, dedicada a la venta de moda, y en las próximas semanas lo harán Rossellimac, empresa especializada en productos Apple y servicios tecnológicos, y Cortefiel ahora es una nueva empresa la que desembarca en este recinto.

Flying Tiger Copenhagen está preprando ya su apertura en Salera y la nueva tienda prevé estar operativa durante el mes de julio. Se ubicará en la planta baja del centro comercial, entre Ulanka y Décimas. Tras la inauguración, Castelló contará con dos establecimientos de esta popular marca danesa. Tiger cuenta desde hace años con un local en el centro de la ciudad, en concreto en la calle Enmedio.

Compras de rebajas, este miércoles, en el centro comercial Salera de Castelló.

Clientes de Salera en uno de los pasillos del centro comercial / TONI LOSAS

La nueva firma que se desembarca en Salera es una marca minorista global que ofrece una amplia gama de productos, desde decoraciones para fiestas, equipos materiales de cocina, grandes regalos para amigos y familiares y hasta juguetes para niños. Desde que abrió su primera tienda en Copenhague en 1988, Flying Tiger Copenhagen ha crecido hasta dar empleo a más de 4.100 personas en más de 850 tiendas en 26 países. A España llegó en 2008 y ya cuenta con más de 120 tiendas y emplea a a casi un millar de personas.

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El centro comercial castellonense mantiene así intacto su atractivo entre los principales operadores. De hecho, cerró el 2025 con apenas un 0,2% de la superficie comercial vacante.

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