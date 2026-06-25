Castellón protege a 2.421 mujeres víctimas de violencia machista

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón realiza el seguimiento y la coordinación de 2.421 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género incluidos en el sistema VioGén del Ministerio del Interior.

Este órgano, integrado en la Subdelegación del Gobierno y dependiente funcionalmente del Ministerio de Igualdad, se encarga de coordinar los recursos y servicios de la Administración General del Estado destinados a la atención y protección de las víctimas, además de supervisar el seguimiento de los casos registrados en la provincia.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado que la lucha contra la violencia machista «es una prioridad» y ha insistido en la «importancia de implicar a todas las instituciones, administraciones y partes destacadas en el proceso como agentes sociales, policiales, judiciales, etc. para incidir en la obligada coordinación para dar una respuesta rápida e incluso anticipada a las víctimas de la violencia de género».

Foto de archivo de la comision de violencia de género de Castelló. / Mediterráneo

En la actualidad, las 2.421 mujeres incluidas como casos activos en VioGén son objeto de control policial y de una evaluación continua de su nivel de riesgo. Dentro de este trabajo de coordinación, la Subdelegación acogió recientemente la Comisión Técnica de Violencia de Género del municipio de Castelló de la Plana, donde permanecen activos 572 casos, atendidos por la Policía Local y la Policía Nacional, con la participación también de Servicios Sociales, el Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento, el Centro Mujer 24 Horas, recursos residenciales, la Generalitat, Salud Pública, el Hospital General de Castellón y la Oficina de Atención a las Víctimas.

Coordinación entre administraciones

Las comisiones técnicas y las mesas psicosociales reúnen periódicamente a profesionales de los ámbitos social, sanitario, policial y judicial para evaluar el riesgo de cada caso, coordinar la protección de las víctimas y diseñar itinerarios de recuperación.

Actualmente, la Subdelegación convoca estas reuniones de forma semestral con 26 ayuntamientos y siete mancomunidades, que representan a 84 municipios. En las próximas fechas se incorporarán las mancomunidades de Pla de l'Arc, Alto Palancia y Castelló Nord, lo que permitirá extender este sistema de coordinación a 120 municipios de la provincia.

La jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Rosa Marco, ha explicado que estas reuniones «promueven la coordinación entre los profesionales de distintos recursos e instituciones que atienden y protegen a estas víctimas». Además, ha señalado que «se realiza un seguimiento individualizado de cada víctima residente en los distintos municipios de nuestra provincia que consiste en conocer los mecanismos y medidas existentes para proteger y así lograr la recuperación de estas víctimas, constatar que todo está funcionando correctamente y ofrecer a las víctimas todos los recursos y derechos que tienen reconocidos legalmente».

Estas comisiones también sirven para informar a los profesionales sobre novedades legislativas, nuevos recursos y medidas relacionadas con la lucha contra la violencia de género y el desarrollo del Pacto de Estado.