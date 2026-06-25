Castellón es la provincia nº1 de España donde más crece el esfuerzo para alquilar una habitación

"Compartir vivienda -en Castellón y en el resto de España- se ha convertido en la única vía que tienen muchos inquilinos para reducir el esfuerzo salarial que destinan cada mes y no sobrepasar el umbral recomendado del 30%". Así expresa la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, una tendencia inmobiliaria que va al alza, y no solo para estudiantes, porque en principio es más asequible, pero que en Castellón tiene una curiosa evolución: habitaciones más caras y más porcentaje de los ingresos a destinar para pagarlo.

En el último informe de Fotocasa con datos de salario promedio de Infojobs, publicado hoy, Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025, se apunta que Castellón lidera el ranking nacional por provincias en aumento de la cantidad de la nómina a destinar para pagar la vivienda: en 2024 se situaba en un 12% y un año después, en 2025, es del 19%. Se trata de una subida de siete puntos porcentuales y del 58%, la mayor registrada.

Comparativa con España y la Comunitat

Jóvenes frente al escaparate de ofertas de una inmobiliaria. / Toni Losas

Las cifras del estudio hablan de un coste mensual de habitación arrendada de 465 euros (más cara que en Valencia donde son 307 o en Alicante donde se sitúa en 370). Además, quien decide optar por esta modalidad, en inmuebles de la provincia castellonense, destina un 19% de su sueldo. En positivo, todavía está bastante por debajo de lo recomendado para poder llegar a fin de mes (el máximo es el 30%), pero en negativo Castellón es la décima del país donde más parte del salario se come esa cuantía mensual para vivienda (encabezado ese top 10 Barcelona, con un 28%).

Al detalle, se calcula que en Castellón el coste de alquilar habitación en un piso compartido es de 465 euros al mes y 5.574 al año; contando que de media en bruto y pagas se cobran 2.435 euros al mes y son en ingresos anuales 29.219 euros.

Recientemente, otro informe de pisos.com concluyó que Castellón se encuentra entre las diez provincias de España donde resulta más rentable alquilar habitaciones.

Renunciar a emanciparse o formar una familia

Para Matos, una de las contrapartidas de vivir en pisos compartidos es que "implica renunciar a la intimidad, estabilidad y calidad de vida, además de retrasar proyectos vitales como emanciparse plenamente o formar una familia". Además, "esta fórmula ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable, reflejando hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad a la vivienda", ha lamentado.

Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, ha añadido que "los salarios ofertados en InfoJobs continuaron creciendo en 2025 y alcanzaron una media de 27.336 euros brutos anuales. Sin embargo, este avance no está siendo suficiente para compensar el elevado coste del acceso a la vivienda".

Así, ha explicado que "la brecha entre la evolución de los salarios y el coste residencial continúa condicionando las decisiones vitales y la capacidad de emancipación de una parte importante de la población".

Situación en la Comunitat y España

En 2025, el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en la Comunitat Valenciana cerró con un incremento anual del 3,1% y situó el precio en diciembre en 441 euros/mes de media. En ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana sus residentes destinaron más del 30% a alquilar una habitación en piso compartido. El orden de las provincias por esfuerzo es Castellón (19%), Alicante (16%) y Valencia (14%).

Cataluña es la comunidad que destinó el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, un 28% del sueldo bruto, lo mismo que en 2024, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.

El orden de las comunidades autónomas que dedicaron más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de una habitación es: Cataluña (28%), Madrid (26%), Baleares (25%), País Vasco (24%), Canarias (21%), Navarra (20%), Comunitat Valenciana (19%), Cantabria (17%), Andalucía (17%), Galicia (16%), Aragón (16%), La Rioja (15%), Castilla y León (15%), Región de Murcia (14%), Asturias (14%), Castilla-La Mancha (14%) y Extremadura (13%).