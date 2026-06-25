Mercado inmobiliario
Castellón es la provincia nº1 de España donde más crece el esfuerzo para alquilar una habitación
Compartir piso es más económico pero aún así en Castellón en el último año sube el precio y la parte de salario a destinar cada mes
"Compartir vivienda -en Castellón y en el resto de España- se ha convertido en la única vía que tienen muchos inquilinos para reducir el esfuerzo salarial que destinan cada mes y no sobrepasar el umbral recomendado del 30%". Así expresa la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, una tendencia inmobiliaria que va al alza, y no solo para estudiantes, porque en principio es más asequible, pero que en Castellón tiene una curiosa evolución: habitaciones más caras y más porcentaje de los ingresos a destinar para pagarlo.
En el último informe de Fotocasa con datos de salario promedio de Infojobs, publicado hoy, Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025, se apunta que Castellón lidera el ranking nacional por provincias en aumento de la cantidad de la nómina a destinar para pagar la vivienda: en 2024 se situaba en un 12% y un año después, en 2025, es del 19%. Se trata de una subida de siete puntos porcentuales y del 58%, la mayor registrada.
Comparativa con España y la Comunitat
Las cifras del estudio hablan de un coste mensual de habitación arrendada de 465 euros (más cara que en Valencia donde son 307 o en Alicante donde se sitúa en 370). Además, quien decide optar por esta modalidad, en inmuebles de la provincia castellonense, destina un 19% de su sueldo. En positivo, todavía está bastante por debajo de lo recomendado para poder llegar a fin de mes (el máximo es el 30%), pero en negativo Castellón es la décima del país donde más parte del salario se come esa cuantía mensual para vivienda (encabezado ese top 10 Barcelona, con un 28%).
Al detalle, se calcula que en Castellón el coste de alquilar habitación en un piso compartido es de 465 euros al mes y 5.574 al año; contando que de media en bruto y pagas se cobran 2.435 euros al mes y son en ingresos anuales 29.219 euros.
Recientemente, otro informe de pisos.com concluyó que Castellón se encuentra entre las diez provincias de España donde resulta más rentable alquilar habitaciones.
Renunciar a emanciparse o formar una familia
Para Matos, una de las contrapartidas de vivir en pisos compartidos es que "implica renunciar a la intimidad, estabilidad y calidad de vida, además de retrasar proyectos vitales como emanciparse plenamente o formar una familia". Además, "esta fórmula ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable, reflejando hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad a la vivienda", ha lamentado.
Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, ha añadido que "los salarios ofertados en InfoJobs continuaron creciendo en 2025 y alcanzaron una media de 27.336 euros brutos anuales. Sin embargo, este avance no está siendo suficiente para compensar el elevado coste del acceso a la vivienda".
Así, ha explicado que "la brecha entre la evolución de los salarios y el coste residencial continúa condicionando las decisiones vitales y la capacidad de emancipación de una parte importante de la población".
Situación en la Comunitat y España
En 2025, el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en la Comunitat Valenciana cerró con un incremento anual del 3,1% y situó el precio en diciembre en 441 euros/mes de media. En ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana sus residentes destinaron más del 30% a alquilar una habitación en piso compartido. El orden de las provincias por esfuerzo es Castellón (19%), Alicante (16%) y Valencia (14%).
Cataluña es la comunidad que destinó el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, un 28% del sueldo bruto, lo mismo que en 2024, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.
El orden de las comunidades autónomas que dedicaron más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de una habitación es: Cataluña (28%), Madrid (26%), Baleares (25%), País Vasco (24%), Canarias (21%), Navarra (20%), Comunitat Valenciana (19%), Cantabria (17%), Andalucía (17%), Galicia (16%), Aragón (16%), La Rioja (15%), Castilla y León (15%), Región de Murcia (14%), Asturias (14%), Castilla-La Mancha (14%) y Extremadura (13%).
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