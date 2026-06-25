Castellón sitúa sus comarcas a la cola de la Comunitat en riesgo de pobreza

Los precios de la compra o suministros básicos disparados, rentas de alquiler por las nubes, una inflación que se come cada día más poder adquisitivo o la necesidad de tirar mano de las ahorros para hacer frente a los pagos del día a día. Son algunos de los principales quebraderos de cabeza de cada vez más familias castellonenses. Muchas de ellas, en gran parte de los casos sin darse cuenta o de una forma completamente invisible, están en riesgo de pobreza y exlusión social. Una amenaza que, sin embargo, afecta menos a la provincia de Castellón que al resto de la Comunitat Valenciana.

Las comarcas castellonenses, en su gran mayoría, se sitúan como las que tienen un menor peligro de que sus habitantes se vean amenazados por la pobreza, según los últimos datos del indicador Arope de la encuesta de condiciones de vida, recogidos por el Institut Valencià d’Estadística (IVE). La situación más favorable, al cierre del 2025, se presenta en la comarca de Els Ports, al ser la que tiene menor riesgo de pobreza o exclusión social de toda la autonomía, con un 19,2%. Le sigue el Alto Mijares, con un 19,5%, mientras que l’Alt Maestrat también se sitúa entre los mejores registros, con un 20%. Las tres quedan por debajo de la media autonómica, fijada en el 25,8%, y a distancia amplia de los peores datos, encabezados por la Vega Baja, en Alicante, que alcanza el 36,3%.

Gráfico que muestra el riesgo de pobreza por comarcas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

No solo en el interior

La buena posición de Castellón no se limita a las comarcas del interior. L’Alcalatén y la Plana Baixa registran un 20,7% de población en riesgo de pobreza o exclusión social; el Alto Palancia se queda en el 22,3%; y la Plana Alta, donde se concentra buena parte de la población provincial, marca un 22,9%. Todos estos territorios se mantienen también por debajo de la media valenciana.

Solo el Baix Maestrat rompe con la tendencia general de la provincia. La comarca del norte de Castellón alcanza un 27,8% de riesgo de pobreza y exclusión, dos puntos por encima de la media de la Comunitat Valenciana.

Más ingresos

Este menor peligro de carencias se sustenta, entre otras cuestiones, en que se presentan unas rentas medias por unidad de consumo más elevadas, cifras en las que Castellón vuelve a estar en una posición destacada. Els Ports sitúa este indicador en 23.474 euros, la cifra más alta entre las comarcas castellonenses y una de las más elevadas de toda la Comunitat. También sobresalen el Alto Mijares, con 22.822 euros; l’Alt Maestrat, con 22.601; y l’Alcalatén, con 22.577 euros. Todas ellas superan la media autonómica, situada en al cierre del 2025 en un total de 20.584 euros.

Renta media por unidad de consumo por comarcas Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Mientras, las comarcas castellonenses más pobladas presentan rentas más próximas al promedio valenciano. La Plana Alta alcanza los 20.933 euros por unidad de consumo y La Plana Baixa, 20.947 euros, ambas ligeramente por encima de la media autonómica.

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Ahora bien, este escenario más favorable no implica que Castellón sea ajena a las carencias. La media provincial del riesgo de pobreza y exclusión se sitúa en el 22,7%, lo que implica a una de cuatro personas residentes en el territorio. Esto supone un repunte de ocho décimas porcentuales respecto al ejercicio anterior y, de hecho, es la cifra más elevada que recoge la estadística desde el 2021, en los últimos cinco años.