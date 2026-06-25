La Diputación invierte 2,3 millones en conservar el patrimonio eclesiástico de Castellón

La Diputación de Castellón ha destinado desde 2024 un total de 2,3 millones de euros a la conservación y rehabilitación del patrimonio eclesiástico de la provincia mediante más de una veintena de convenios suscritos con los obispados de Segorbe-Castellón y Tortosa.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, destaca que esta colaboración tiene como objetivo «seguir protegiendo y promoviendo el patrimonio artístico y cultural de nuestro territorio». Asimismo, subraya que «desde la Diputación de Castellón reforzamos nuestro compromiso con el cuidado, la recuperación y la protección del patrimonio y arte sacro castellonense logrando, con ello, contribuir a mejorar y generar nuevas oportunidades en nuestro territorio».

Barrachina insiste en la importancia de estos edificios para los municipios de la provincia. «Nuestras iglesias y ermitas son más que un espacio dedicado al culto, son parte indispensable de nuestro patrimonio cultural, con una gran riqueza patrimonial y, en la mayoría de los casos, constituyen el principal atractivo histórico, artístico y turístico de cada localidad», señala.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, explica que el trabajo conjunto con ambos obispados ha permitido impulsar más de 20 convenios desde 2024. «Convenios con los que llevamos a cabo intervenciones de restauración y rehabilitación en espacios en los que su conservación repercute directamente en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de sus municipios», ha indicado.

Entre las actuaciones destaca la restauración y rehabilitación del santuario de Sant Joan de Penyagolosa, con una inversión de 1,28 millones de euros repartida entre 2024 y 2025. También figuran la adecuación del Nuevo Templo de Benicàssim (300.000 euros); la rehabilitación del campanario de la parroquia de San Pedro Apóstol de Barracas (129.000 euros); la mejora de las cubiertas y la restauración de bienes de la parroquia de San Vicente Ferrer de San Vicente de Piedrahíta (126.000 euros), y el acondicionamiento del campanario de la parroquia Purísima Concepción de la Vall d’Almonacid (42.900 euros).

La lista de inversiones incluye además la iluminación exterior de la iglesia parroquial de Xilxes (29.980,40 euros); la iluminación del campanario y la fachada de la iglesia de Vall d’Alba (35.609,54 euros); la restauración del tejado de la iglesia parroquial de Palanques (24.000 euros); la recuperación de las pinturas murales de la ermita de l’Avellà de Catí (29.400 euros); la restauración de las pinturas de la iglesia parroquial de Canet lo Roig (80.000 euros), y la adecuación de las pinturas de la capilla de Santa María de Castellón, también con una inversión de 80.000 euros repartida entre 2025 y 2026.

Nuevas actuaciones

Clausell ha avanzado que el pleno ordinario del próximo 30 de junio incluirá una modificación de crédito para destinar otros 80.000 euros a nuevos convenios de colaboración «para seguir impulsando actuaciones de rehabilitación y mejora del patrimonio religiosos».

La partida se repartirá entre tres actuaciones: la restauración de la edificación anexa de la ermita de Sant Pere, en Castellfort (38.500 euros); la adecuación de la torre campanario de la parroquia Assumpció de María de Boixar (Pobla de Benifassà) (23.500 euros), y la mejora del acceso al santuario de la parroquia de la Asunción de María de Sorita (18.000 euros).

«Desde la Diputación de Castellón vamos a seguir trabajando en la recuperación y puesta en valor de la historia, el patrimonio y la cultura de nuestra tierra», concluye el diputado Alejandro Clausell.