El doble terremoto de Venezuela también 'se siente' en Castellón: "Mi amigo está desaparecido, estaba en la zona más afectada..."

El doble terremoto de 7,5 y 7,2 grados en la escala de Richter que ya deja al menos 164 muertos y 1.000 heridos este jueves en Venezuela también afecta en el plano emocional a muchos venezolanos residentes en Castellón. Esta comunidad de migrantes es una de las que más ha crecido en las últimos años en la provincia debido a la grave crisis económica y política que se ha vivido en el país caribeño y, aunque las últimas cifras del INE de 2022 cifran en 2.000 los residentes en Castellón, se estima que centenares de personas están en proceso de regularización. Estimaciones Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que hay un 42% de probabilidades de que las víctimas mortales ronden las 10.000.

Todos ellos aguardan ahora con tensión la última hora sobre los fatales terremotos casi instantáneos en el país que dejaron. El directivo de la Asociación de Venezolanos Activos en Castellón (Avacs), Nelson Naveda, cuenta a Mediterráneo que muchos no han podido "dormir en toda la noche" desde que se enteraron de los seísmos, ocurridos cuando ya eran pasadas las 0.00 horas en España.

Una de las claves para estos venezolanos residentes en Castellón es contactar con sus familiares que todavía se encuentran en Venezuela. Y no está siendo tarea fácil pues las comunicaciones han resultado afectadas en varias zonas del país afectadas por este fenómeno, el más grave de los últimos 100 años en Venezuela, según datos reportados por EFE.

Después de realizar un primer recuento, Avacs cifra en ocho las personas desaparecidas a causa del terremoto con lazos familiares con migrantes en Castellón. Por otro lado, han conseguido contactar ya con una persona que también estaba desaparecida pero que ha dado señales de vida.

"No sabemos nada de él"

Zenón Guerra vive en Castellón desde hace cuatro años, donde vino a vivir desde Yaracuy, el estado que ha sido el epicentro de ambos terremotos. A 7.000 kilómetros de distancia, pide ayuda y difusión para poder encontrar a su amigo desaparecido, Jean Carlos Rodríguez. "No sabemos nada de él desde ayer, horas antes del terremoto, estamos muy preocupados porque estaba en la zona más afectada", lamenta Guerra. Solo saben que estaba de visita en esa zona tan golpeada por los seísmos, que es La Guaira, estado costero cercano al suyo donde viven alrededor de medio millón de personas. Aunque no haya sido el lugar del epicentro, sí ha sido la demarcación donde se han registrado más imágenes de destrozos, con edificios enteros derrumbados.

"Jean Carlos es uno de los mejores amigos de nuestra familia, su madre y la mía son comadres. No nos podemos contactar con él de ninguna forma", incide Zenón, quien aparte hace otra lectura sobre lo que supone este terremoto para Venezuela. "Esto es otra gota más que derrama el vaso en Venezuela, a la crisis económica y al Gobierno que no convoca elecciones... Ahora estos terremotos", expone este venezolano en Castellón.

El desaparecido Jean Carlos Rodríguez. / Mediterráneo

Desde Avacs, Nelson Naveda informa que cualquier venezolano residente en Castellón que necesite ayuda, puede acudir a la asociación. "Si necesitan algún apoyo, Avacs estará aquí para ayudarlos. Incluso si tienen necesidad de alguna ayuda económica por si tienen que viajar a Venezuela por el terremoto", afirma el representante de Avacs.

Pasar la noche en la azotea

"Esperamos que todos estén bien y que en Castellón no tengamos familias con ninguna víctima", profundiza Nelson, cuyos familiares en Caracas también han resultado afectados. "Mi tía y mis primos están bien, pero tuvieron que subir a la azotea a pasar la noche y sin dormir porque viven en un piso 15 que ha quedado muy agrietado", cuenta. La capital, con multitud de edificios residenciales, también ha sido azotada con fuerza por los terremotos.

El estado en que ha quedado la vivienda de la tía y los primos de Nelson Naveda en Caracas. / Mediterráneo

A mitad de madrugada, sus primos hicieron una incursión en casa para rescatar los documentos y recuerdos más importantes de la familia por si acaso había réplicas que complicaran todavía más la situación del edificio. "El tema es que esos edificios ahora no creo que pasen una prueba contra terremotos", dice Nelson.

Ayuda consular

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.

En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.