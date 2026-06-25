Empiezan las rebajas del verano en Castellón: "Venimos en busca de chollos"

Las rebajas de verano ya están aquí. Aunque desde el miércoles algunas marcas tienen activados descuentos en la web, este jueves las grandes cadenas y también la mayoría del pequeño comercio de Castellón han dado el pistoletazo de salida a las rebajas. Y la respuesta está siendo muy buena. Desde primera hora, numerosos compradores están recorriendo las tiendas del centro de la ciudad y los grandes establecimientos atraídos por descuentos que alcanzan el 50% en moda, calzado, deporte y complementos.

Pocos minutos antes de las 10.00 horas, el Corte Inglés de Castellón daba inicio a su temporada de rebajas de verano con descuentos y promociones que estarán disponibles hasta el próximo 31 de agosto. La compañía ha adelantado un día el comienzo de la campaña para ofrecer a los clientes un fin de semana más amplio en el que realizar sus compras con comodidad y aprovechar al máximo los descuentos de hasta el 50%.

En el centro comercial Salera de Castelló la afluencia de clientes también es muy alta y en establecimientos como Zara, Lefties, Stradivarius, Mango o H&M se han formado ya colas en los probadores y las líneas de caja. Los consumidores buscan principalmente ropa y complementos para renovar el armario antes de las vacaciones.

Primeros clientes de las rebajas en el Corte Inglés de Castellón. / KMY ROS

Juanra y Carla son dos de los muchos jóvenes que este jueves por la mañana han aprovechado para hacer las primeras compras. "Hace semanas que estábamos esperando esta fecha. Venimos en busca de chollos", explican a las puertas de Salera. "Echáremos primero un vistazo por todas las tiendas a ver qué descuentos hacen y si de verdad valen la pena", cuenta Carla que llega con la intención de comprar un par de pantalones, tops y ropa de baño. "También me hacen falta zapatos, pero igual espero unas semanas más", añade.

La Asociación Española de Consumidores calcula que el gasto medio previsto en estas rebajas será de 111 euros por persona, dos euros más que el año pasado. La mayoría de compradores, sin embargo, afronta la campaña con cierto escepticismo: el 90% considera que las ofertas actuales no supondrán descuentos realmente nuevos, al entender que muchos comercios ya han aplicado promociones durante los meses anteriores, según los resultados de una encuesta.

Pese a ello, las rebajas seguirán movilizando al consumo. El 72% de los encuestados asegura que comprará algún producto, frente a un 15% que descarta hacerlo y un 13% que todavía no lo tiene decidido. La ropa será, con mucha diferencia, la gran protagonista, ya que concentra el 93% de las compras previstas. La asociación recomienda planificar el gasto, adquirir solo lo necesario y evitar las compras impulsivas.