Innovación
Dos estudiantes de la UJI, premio nacional por un innovador embalaje para joyería sostenible
Su trabajo ha sido reconocido en los galardones de ámbito nacional organizados por el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje.
Las estudiantes Lara Valls Algaba y Cristina Alexandra Ienasescu del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universitat Jaume I han sido reconocidas en los XVII Premios Nacionales de Envase, organizados por el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje.
Su proyecto, denominado LJC – Luxury Jewel Case, ha recibido el primer premio en el reto planteado por Alpesa y propone una nueva experiencia de uso para el packaging de joyería a partir de un tubo de cartón, un material reciclable y sostenible al que las estudiantes han dotado de una nueva vida. La solución combina tres funciones en un único envase: expositor de producto, joyero personal y sistema de protección frente a la luz y el polvo.
¿Cómo es el diseño?
El diseño incorpora un cierre de tubo telescópico, guías de centrado interno y una estructura compuesta por tres piezas, carcasa, panel y base, que permite prescindir de materiales plásticos y apostar una alternativa más respetuosa con el medio ambiente con materiales reciclables, biodegradables y naturales.
El reconocimiento se enmarca en una edición que ha reunido más de 200 proyectos presentados por más de 1.000 estudiantes procedentes de 34 universidades y escuelas de diseño de toda España.
Aplicación en la esfera privada
Los XVII Premios Nacionales de Envase han reconocido en esta edición proyectos vinculados a retos planteados por empresas como Grupo Pikolinos, DS Smith, DAMEL GROUP, Qiub, Familia Martínez y Alpesa, reforzando la conexión entre universidad y empresa y acercando el talento joven al ámbito profesional. A través de estas propuestas, el estudiantado ha abordado el envase desde diversas perspectivas: la sostenibilidad, la funcionalidad, la experiencia de uso, la reutilización, la eficiencia logística y la adaptación a nuevos hábitos de consumo.
Además, los proyectos ganadores y finalistas de estos galardones accederán directamente a la final de la categoría joven de los Premios Liderpack, organizados por Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de Barcelona, y podrán optar a representar a España en los WorldStar Student Awards el certamen internacional más destacado en diseño de packaging a nivel universitario organizado por la World Packaging Organization (WPO).
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