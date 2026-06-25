Dos estudiantes de la UJI, premio nacional por un innovador embalaje para joyería sostenible

Las estudiantes Lara Valls Algaba y Cristina Alexandra Ienasescu del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universitat Jaume I han sido reconocidas en los XVII Premios Nacionales de Envase, organizados por el Cluster de Innovación en Envase y Embalaje.

Su proyecto, denominado LJC – Luxury Jewel Case, ha recibido el primer premio en el reto planteado por Alpesa y propone una nueva experiencia de uso para el packaging de joyería a partir de un tubo de cartón, un material reciclable y sostenible al que las estudiantes han dotado de una nueva vida. La solución combina tres funciones en un único envase: expositor de producto, joyero personal y sistema de protección frente a la luz y el polvo.

¿Cómo es el diseño?

El diseño incorpora un cierre de tubo telescópico, guías de centrado interno y una estructura compuesta por tres piezas, carcasa, panel y base, que permite prescindir de materiales plásticos y apostar una alternativa más respetuosa con el medio ambiente con materiales reciclables, biodegradables y naturales.

El reconocimiento se enmarca en una edición que ha reunido más de 200 proyectos presentados por más de 1.000 estudiantes procedentes de 34 universidades y escuelas de diseño de toda España.

Aplicación en la esfera privada

Los XVII Premios Nacionales de Envase han reconocido en esta edición proyectos vinculados a retos planteados por empresas como Grupo Pikolinos, DS Smith, DAMEL GROUP, Qiub, Familia Martínez y Alpesa, reforzando la conexión entre universidad y empresa y acercando el talento joven al ámbito profesional. A través de estas propuestas, el estudiantado ha abordado el envase desde diversas perspectivas: la sostenibilidad, la funcionalidad, la experiencia de uso, la reutilización, la eficiencia logística y la adaptación a nuevos hábitos de consumo.

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Además, los proyectos ganadores y finalistas de estos galardones accederán directamente a la final de la categoría joven de los Premios Liderpack, organizados por Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de Barcelona, y podrán optar a representar a España en los WorldStar Student Awards el certamen internacional más destacado en diseño de packaging a nivel universitario organizado por la World Packaging Organization (WPO).