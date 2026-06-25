Joyas únicas de la tauromaquia sorprenderán en la exposición de PortCastelló y el Museo del Bou

La Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado hoy en rueda de prensa su gran apuesta cultural para el inicio de la temporada estival: la exposición del Museu del Bou de Satine de Burriana. La muestra se instalará en el Espai Cultural Moruno del Grao de Castellón, donde se podrá visitar de forma totalmente gratuita desde mañana viernes, 26 de junio (inauguración a las 19:30 horas), hasta el próximo 10 de julio. El horario de apertura al público será de mañanas, de 12:00 a 14:00 horas, y de tardes, de 18:00 a 21:00 horas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de interacción puerto-ciudad de PortCastelló, orientada a dinamizar la zona lúdica del recinto portuario y convertir la fachada marítima en un epicentro de ocio y cultura para toda la provincia. La exposición coincide de manera estratégica con la celebración de les Festes de Sant Pere del Grau , uniendo tradición, patrimonio y memoria colectiva en un contexto de gran arraigo popular.

Podrán verse piezas únicas de la tauromaquia. / Mediterráneo

La muestra reúne más de medio centenar de piezas únicas y de extraordinario valor histórico, patrimonial y cultural para los apasionados de la tauromaquia. Entre los principales atractivos que saldrán por primera vez de Burriana destaca el fundón de espadas de Manolete , dotado con un estoque y un descabello del mítico torero. Asimismo, se exhibirán piezas consideradas auténticos archivos históricos, como la cabeza de Avispado (el toro que mató a Paquirri) y la de Mosquetero, ambos del hierro de Sayalero y Bandrés lidiados en Pozoblanco.

Elementos singulares sobre los 'bous al carrer'

Exposición. / Mediterráneo

La exposición cuenta con un destacado componente identitario castellonense al albergar un rincón dedicado en exclusiva a la saga torera de los Ramírez, referencia indiscutible de la provincia. En este espacio se mostrarán paneles biográficos, fotografías y dos vestidos de luces de Alberto y su padre Pepe Luis Ramírez, quien fuera el primer matador de toros de la ciudad de Castellón.

El arraigo del Grao y su tradición en el bou al carrer también adquieren el máximo protagonismo en esta cita cultural. Los visitantes podrán contemplar elementos de la cultura popular como un pilón tradicional ó hierros legendarios de Miura y Pablo Romero. La sección de calle se completa con una muestra de “Ferratges de Embolar”. El recorrido se cierra con los prestigiosos Premios Satine de la Feria de la Magdalena, que exponen réplicas de los trofeos entregados a los triunfadores, junto a trajes de luces y paneles didácticos explicativos.

Valoración del presidente de PortCastelló

Exposición. / Mediterráneo

Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y visitantes para que disfruten de esta propuesta, “que ratifica la consolidación del Espai Cultural Moruno como un contenedor cultural abierto y dinámico, capaz de generar actividad y estrechar los lazos entre el puerto y la sociedad”. Ha añadido que “PortCastelló se suma a las fiestas de Sant Pere con esta brillante exposición en la que rememoramos nuestras tradiciones, y el Moruno se viste de galas taurinas para que todo el mundo disfrute de parte del archivo museístico que tiene el Museo del Bou de Satine de Burriana que ha querido prestarlo para la ocasión”.

Por su parte, Jorge Casals, del Museo del Bou y periodista especializado, ha señalado que “esta exposición permite ver lo objetos más preciados que tiene ese museo único, como el fundón de espadas de Manolete, que es la joya de la corona, una oportunidad única de ver algo único de la tauromaquia”.