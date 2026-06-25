La naranja de Castellón pinta cada vez menos en Europa: los envíos de Sudáfrica o Egipto alcanzan máximos
La UE importa esta campaña más de 1,15 millones de toneladas de cítricos de fuera de sus fronteras, marcando un récord histórico
Durante años la naranja de Castellón fue la reina indiscutible en los supermercados europeos. No había familia de Francia, Bélgica, Alemania o Polonia que no tuviera en su cocina varias piezas de fruta cultivadas en la Comunitat Valenciana. Y aunque hoy los cítricos españoles continúan siendo muy apreciados por los consumidores de los Veintisiete, la realidad es que cada año Europa importa más cantidad de naranjas de terceros países y en esta campaña se ha batido un nuevo récord.
De septiembre de 2025 a marzo de este año la UE compró 1.154.570 toneladas de cítricos de terceros países, la cifra más alta desde que hay registros, y un 4,8% más que en el mismo periodo de la campaña anterior, según estadísticas del Ministerio de Agricultura.
Esas algo más de 1,15 millones de toneladas de naranjas y mandarinas suponen un incremento en volumen de 52.924 toneladas respecto a la campaña anterior y de 63.395 respecto a la media de las últimas cinco (+5,8%) y, además, viene acompañada de una marca también sin precedentes: Europa desembolsó por toda esta fruta 1.212 millones de euros, un 11 % más que en la referencia anterior y un 22,4% sobre las últimas cinco temporadas. Y otro apunte más: el mayor aumento se ha producido en el segmento de las mandarinas y clementinas y durante esta campaña la UE ha adquirido un 29% más que en la temporada 2024-25.
Los datos muestran a las claras como los cítricos foráneos se comen a los de Castellón y hay dos países que en los últimos años han disparado sus envíos. El primero es Sudáfrica, que ha pasado de las 179.414 toneladas entre septiembre de 2016 y marzo del 2017 a las 436.149 de esta campaña. Egipto también ha multiplicado sus exportaciones y en los últimos meses ha vendido 190.653 toneladas de fruta, un 9,4% más que la media de las últimas cinco campañas.
Revisión de los tratados
A las organizaciones agrarias estos datos no les pillan de sorpresa. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advertía recientemente de una «alarmante sustitución» y reclamó a Bruselas la revisión de los tratados comerciales con Sudáfrica, Egipto, Turquía, Marruecos y Mercosur. "Bruselas ha puesto en marcha una estrategia comercial diseñada para sustituir los cítricos -y otros productos agrícolas y ganaderos- producidos en Europa por otros provenientes de países terceros, con el objetivo de venderles a cambio otros bienes industriales y de servicios", denuncia Cristóbal Aguado, presidente de AVA que critica que la Comisión "impone una burocracia asfixiante y exigencias cada vez más draconianas a la producción europea, con el falso pretexto del ecologismo radical, que suben los costes de producción y, al mismo tiempo, abre las puertas de Europa a importaciones que son más competitivas porque no tienen que cumplir esos mismos estándares de seguridad alimentaria y medioambiente".
Aguado insiste en que las politica comercial de la UE "ni es libre mercado, ni es importar para complementar lo nuestro, sino que significa sustituirnos y sacrificarnos, aunque Europa ponga en riesgo su autosuficiencia alimentaria”, advierte.
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