Novedades en la planta de hidrógeno verde de bp e Iberdrola: hasta 211 millones de inversión

Uno de los planes más ambiciosos de energía verde en toda España se encuentra en Castellón. Es la planta de hidrógeno verde que gestionan de forma conjunta las compañías bp e Iberdrola. A través de la empresa conjunta Castellón Green Hydrogen S.L., las instalaciones ya han completado la fase de construcción y han comenzado la fase de pruebas de puesta en marcha.

La previsión es comenzar a producir hidrógeno verde, libre de emisiones contaminantes, a finales de este año, para convertirse así en la instalación más grande de este tipo en toda España, con una potencia de 25 megavatios.

Financiación europea

Ahora, las dos empresas implicadas en el proyecto han dado a conocer una novedad que podría suponer un aumento de la producción de este gas elaborado con energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha aprobado la reasignación a Castellón de hasta 211 millones de euros de financiación del Ipcei Hy2USE, una herramienta de la Unión Europea para designar proyectos importantes de interés común europeo y un proyecto transnacional europeo para impulsar la descarbonización de la industria mediante el uso de hidrógeno renovable.

"Con el apoyo de esta financiación, bp e Iberdrola continúan explorando oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón", recalcan sendas compañías. La iniciativa estará alineada con el paquete de emergencia anunciado recientemente por la Unión Europea, Accelerate EU, cuyo objetivo es impulsar una Europa más descarbonizada y reforzar la independencia del suministro energético.

Descarbonización industrial

La asociación para proyectos de hidrógeno verde entre bp e Iberdrola "contribuye a la descarbonización y el desarrollo de nuevas soluciones energéticas en la Comunitat Valenciana, sustituyendo el uso del gas natural por energía renovable de producción nacional en los procesos industriales", señalan bp e Iberdrola. Parte del hidrógeno verde producido "también podría utilizarse en sectores de difícil descarbonización, como la industria cerámica y la química", añaden.

Esta planta de hidrógeno verde cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de Valencia, y ha obtenido también una financiación de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos que serán asignados por NextGenerationEU de la Unión Europea.