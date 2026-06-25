El calor extremo deja cinco fallecidos en la provincia de Castellón en solo tres días
La Comunitat Valenciana registra ocho muertes en este inicio de semana, la mayoría en Castellón, tras un episodio de temperaturas extremas que ha rozado los 40 grados
Las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en la Comunitat Valenciana se elevan a ocho en los últimos tres días, de las que cinco se han producido en la provincia de Castellón y tres en la de Alicante.
Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, el lunes 22 de junio se produjeron dos muertes por altas temperaturas, el martes fueron tres las personas fallecidas y el miércoles se registraron otras tres.
En toda España, entre el lunes y el miércoles se han producido 200 muertes atribuibles a las altas temperaturas.
En el caso de la Comunitat Valenciana, cinco de las ocho muertes registradas esta semana corresponden a la provincia de Castellón, mientras que las otras tres se han contabilizado en Alicante. Todas las personas fallecidas eran mayores de 65 años salvo una, cuya edad estaba entre los 45 y los 64 años.
Desde el pasado 30 de mayo hasta el 24 de junio, el MoMo estima que en la Comunitat Valenciana se han producido 16 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Tres de ellas se registraron los días 30 y 31 de mayo y las otras trece durante el mes de junio: cinco entre el 1 y el 5 de junio y ocho entre los días 22 y 24.
La Comunitat Valenciana ha vivido este inicio de semana un episodio de altas temperaturas que se ha mantenido hasta este miércoles, con máximas que han llegado a rozar e incluso superar los 40 grados. En concreto, en el municipio castellonense de Sorita se superó esa barrera.
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Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad recomienda seguir una serie de consejos básicos para prevenir las consecuencias derivadas del calor, como beber abundante agua, comer ensaladas, frutas y verduras, evitar hacer ejercicio en las horas más calurosas, proteger a las personas mayores o vulnerables y utilizar cremas protectoras, entre otras medidas.
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