Los trenes 'borregueros' del siglo XXI que circularán por Castellón: Renfe ya tiene fecha para su entrada en servicio

En las pantallas informativas de las estaciones de tren figuran con la denominación de Media Distancia, pero se les sigue conociendo popularmente como borregueros. Es un servicio que hace muchas paradas intermedias entre dos puntos, con precios más reducidos que un Alvia o un Euromed, y no tiene plazas reservadas, de manera que en los días de mayor afluencia hay pasajeros resignados a hacer parte del viaje de pie.

En Castellón, estas líneas cubren los tramos Valencia-Barcelona y Vinaròs-Barcelona. Dentro de poco más de un año, si no hay contratiempos, la flota de trenes de Media Distancia experimentará un enorme cambio, porque llegarán nuevas unidades que sustituirán a las actuales. El plan Renove no obedece a criterios estéticos, sino a la necesidad. La configuración del corredor mediterráneo entre Castelló y Tarragona hará que las vías pasen a ser de ancho internacional, con una distancia entre carriles algo más estrecha que en la actualidad, y esto significa que los vigentes vehículos no servirán para circular.

Nuevos trenes

El Ministerio de Transportes ha dado a conocer el aspecto que tendrán estos nuevos trenes adquiridos por Renfe y construidos por la compañía CAF. El ministro, Óscar Puente, detalló que estas unidades "tendrán velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, con capacidad para 265 pasajeros y comodidades como espacios para bicicletas y más amplitud para las personas con discapacidad". También contarán con enchufes para cargar dispositivos móviles, pantallas de información y conectividad wifi.

Aspecto del interior de los vagones. / Ministerio de Transportes

La operación supone la compra de 70 trenes, con una inversión de 520 millones de euros. De estas unidades, las primeras en prestar servicio serán las del corredor mediterráneo en los tramos que pasan por Castellón.

Cambio de ancho

En lo que respecta a las fechas, la comunicación del ministerio detalla que estas unidades pioneras podrían comenzar a incorporarse "a lo largo de 2027 en la red valenciana". Antes de verlas circular se deberá superar la operación más compleja de las últimas décadas en este medio de transporte en la provincia: el corte total del tráfico ferroviario entre Castelló y Tarragona durante cinco meses, para proceder al cambio de ancho de las vías y la consiguiente adaptación de las catenarias. La actuación estaba programada en un principio para finales de este año, pero los planes se han demorado hasta abril del año próximo. Una vez se restablezca el paso de trenes deberán entrar en servicio estos nuevos vagones y locomotoras. Si no hay hechos inesperados, esto podría darse en los meses finales de 2027.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó el circuito de homologación de los trenes. / Ministerio de Transportes

Antes de recibir a los primeros pasajeros, estos convoyes deben superar las pruebas de homologación correspondientes. Un trámite que se realiza a muchos kilómetros de la provincia, en la localidad checa de Velim. Óscar Puente mencionó en su visita a este recinto que se trata "del circuito de pruebas ferroviarias más importante de Europa, y ahorra tiempo de homologación y pruebas reales en nuestra red". En este centro de ensayos hay un circuito de 13 kilómetros que permite alcanzar velocidades máximas de 230 kilómetros por hora, para la realización de pruebas de aceleración, frenado o vibraciones.

Ancho internacional

Los nuevos trenes han sido fabricados en la sede de CAF de Beasain (País Vasco). Una de las razones de la elección de este modelo, la serie 480, es la posibilidad de circular en vías de distinta amplitud. De la compra realizada por Renfe, 61 unidades corresponden a vías de ancho ibérico, mientras que las nueve restantes se destinarán a formato internacional. Estos serán los que se emplearán en los servicios de Media Distancia que pasan por Castellón.

No se espera que los cambios en la Media Distancia vayan acompañados de una renovación del material rodante en la línea de Cercanías entre Castelló y València. Las vías en este tramo permiten alternar el paso de convoyes de ancho ibérico con el internacional, y de momento no se contempla que haya una sustitución, a pesar de que el propio ministro de Transportes reconoce que el modelo utilizado "está en sus últimos años de vida y está obsoleto". Madrid y Cataluña tienen prioridad a la hora de recibir las nuevas remesas encargadas por Renfe. Incluso se da la circunstancia de que algunas de ellas se fabrican en una factoría valenciana, la de Stadler.