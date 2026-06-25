El videoanálisis de Miguel Agost | Achicharrados

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, aborda en su nuevo videoanálisis, titulado Achicharrados, la intensa ola de calor que afecta a Castellón, España y buena parte de Europa, con temperaturas extremas que hace apenas unos años parecían excepcionales y que ahora comienzan a formar parte de la normalidad estival.

A partir de ejemplos cercanos, como los más de 40 grados registrados en Sorita o las cinco víctimas mortales vinculadas a las altas temperaturas en la provincia durante los últimos días, la pieza plantea una reflexión sobre la creciente evidencia del cambio climático y la necesidad de afrontar el debate desde el sentido común y alejados de los extremos.

A lo largo del videopodcast, el autor sostiene que el cambio climático ha dejado de ser una cuestión teórica o ideológica para convertirse en una realidad tangible que afecta a la vida cotidiana de millones de personas.

El videoanálisis pone igualmente el foco en una de las principales preocupaciones de la provincia durante los meses de verano: el riesgo de incendios forestales. En este sentido, recuerda los seis fuegos registrados de forma casi simultánea el pasado lunes en Castellón y destaca la rápida actuación de los servicios de emergencia para evitar consecuencias mayores.

La reflexión concluye con una llamada a abandonar las trincheras ideológicas y a abordar el desafío climático desde la responsabilidad compartida. Porque, como sostiene Agost, mientras el debate continúa, los termómetros siguen subiendo y la sociedad afronta las consecuencias de una realidad que ya no admite demasiadas discusiones.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

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